Inter, sconfitta pesante con il Monza: Inzaghi a rischio esonero

L’Inter di Simone Inzaghi perde contro il Monza di Raffaele Palladino. I nerazzurri si fermano anceora in Serie A e mancano il sorpasso al Milan in classifica. Ora la situazione per il tecnico nerazzurro si fa sempre più difficile. Il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League c’è ed è molto evidente.

Inzaghi non riesce più a rialzare l’inter. È arrivata l’undicesima sconfitta in Serie A in questa stagione e proprio questo mette in discussione il suo futuro. L’esonero di Inzaghi dall’Inter è una possibilità concreta alla fine della stagione. Anche se dovesse far bene in Coppa Italia e in Champions League, il suo addio sembra ormai scontato.

Inter sconfitto dal Monza: l’analisi di Inzaghi

Al termine di Inter Monza Simone Inzaghi ha analizzato la pesante sconfitta dei suoi: ecco le parole del tecnico che ora è a rischio esonero. Ha parlato a Sky Sport dell’undicesima sconfitta in Serie A.

“Nel primo tempo meritavamo certamente il vantaggio, la squadra ha giocato bene nella prima frazione. Nel secondo tempo, invece, ci siamo innervositi quando la vittoria non arrivava, abbiamo subìto qualche ripartenza di troppo. È stata la partita fotocopia di quelle giocate contro Fiorentina e Salernitana”.

Umore Inter? “Siamo molto delusi e arrabbiati. Non è vero che non sentiamo il campionato e sentiamo solo le coppe. Sapevamo dell’importanza di questa partita, è un risultato negativo che rallenta il nostro percorso“.

Inzaghi rischia l’esonero dall’Inter?

Simone Inzaghi rischia l’esonero dall’Inter. Il tecnico nerazzurro dopo la sconfitta contro il Monza ha parlato anche delle difficoltà della squadra che senza dubbio dipendono dai suoi limiti.

Futuro? “Purtroppo i risultati non ci stanno dando ragione. Sarà motivo di riflessione da parte di tutti. C’è anche da dire che Di Gregorio, Terraccaino, Ochoa sono tutti i migliori in campo nelle partite giocate ultimamente. In campionato abbiamo bisogno di punti e la squadra lo sa“.

Problemi Inter? “Gli attaccanti sono sono sui loro livelli standard in questo 2023. Ora siamo due punti dal Milan, abbiamo tutte le carte in regola per arrivare al quarto posto. In questo momento abbiamo perso le gare davanti ai nostri tifosi, è un fattore che ci deve preoccupare“.

Inzaghi svela i problemi dell’Inter: la situazione

Cosa manca all’Inter? “La squadra è costruita bene per restare concentrati su tutti gli obiettivi. Non abbiamo lasciato dietro niente al caso. Non è vero che ci sono motivazioni in Europa e che mancano in campionato. Sono deluso dal risultato, è inevitabile ma allo stesso tempo nelle ultime partite sono contento di quanto vedo“.

Inter Benfica? “Abbiamo due gol di vantaggio ma dovremo fare del nostro meglio per non lasciare pericoli. Hanno perso ma hanno avuto tante occasioni per farci male e non possiamo rischiare. Noi vogliamo andare avanti. Ho già delle idee di formazione ma giocando così spesso possono cambiare perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo“.