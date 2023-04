Juric ai ferri corti con il Torino: cambia squadra, annuncio sul futuro

Qual è il futuro di Ivan Juric? Il tecnico del Torino non è mai stato felicissimo del rapporto con la dirigenza e si è spesso lamentato delle difficoltà che ha avuto nell’allenare il gruppo. Le cessioni estive hanno cambiato il volto alla squadra ma i nuovi arrivati hanno sempre saputo mettersi in gioco al meglio per assottigliare le differenze con il passato.

Il futuro di Juric, però, potrebbe non essere al Torino. È nel mirino di diversi top club che lo stanno cercando da tempo e alla fine della stagione si potrebbe pensare al suo innesto per cambiare volto alle squadre.

Juric e il Torino si dicono addio? Le ultime

Ivan Juric sta decidendo il suo futuro al Torino. Spesso prima e dopo le partite gli viene chiesto se firmerà il rinnovo o se prendere una strada diversa e le sue risposte sono sempre molto vaghe e mai precise. Qualcosa potrebbe cambiare al termine della stagione, visto che molte big stanno pensando al suo innesto, sia in Serie A che in Europa.

Il Torino di questa stagione ha l’espressione di Ivan Juric. La squadra granata è diventata pian piano sempre più convinta dei propri mezzi e spesso è molto cattiva e difficile da far male. Le soluzioni che ha trovato l’allenatore croato nonostante le grandi perdite sono state eccellenti ma si è anche lamentato spesso delle scelte societarie.

Il futuro di Ivan Juric può cambiare al termine della stagione. Il suo addio al Torino potrebbe diventare certezza se non dovesse avere garanzie dalla società.

Torino, Juric parla del futuro: cosa ha detto

In conferenza stampa alla vigilia di Torino Salernitana, Ivan Juric è tornato a parlare del suo futuro e delle possibilità che potrebbero aprirsi al termine della stagione.

“Onestamente non ci penso. L’anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro in una situazione molto complessa. In quesra stagione sento che io avrei potuto fare meglio come allenatore e come staff. Parlo anche dal punto di vista medico: non possiamo sempre dare colpa al presidente. Questa volta si è messo a disposizione e non abbiamo indovinato molte cose”.

Cosa succede al Torino? “Ci siamo indeboliti in determinate situazioni, poi magari in futuro verrò smentito. Nel complesso la squadra ha fatto bene, ha fatto quello che doveva ma sono certo che si poteva fare qualcosa in più e mi riferisco a tutte le componenti“.

Futuro Juric: è anche nel mirino dell’Inter

Il futuro di Ivan Juric al Torino è fortemente in bilico: piace all’Inter. Il tecnico granata si sta dimostrando uno dei migliori allenatori in Serie A. Ha spesso saputo portare le sue squadre a grandi traguardi di classifica, pur partendo da sfavoriti assoluti.

E l’Inter pensa a Juric per il dopo Inzaghi. Potrebbe dare continuità dal punto di vista del modulo e della filosofia di gioco. Le sue trame sono sempre piaciute a Beppe Marotta che in caso di addio a Inzaghi potrebbe scegliere l’ex Verona.