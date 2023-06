Inter, ha deciso per l’addio: via dopo la Champions, ingaggio folle

Il calciomercato dell’Inter è già iniziato dopo la Champions League. La sconfitta ha lasciato strascichi importanti in vista del futuro e ora si è deciso per la rivoluzione totale.

La società nerazzurra vuole tenere alto il valore della rosa, pur iniziando un cambiamento che porti al rinnovamento. La stagione è stata positiva per le coppe, con la vittoria di due trofei e il raggiungimento della finale di Champions League come traguardo da cui ripartire. Ma in Serie A la situazione è stata pessima: 12 sconfitte in 38 giornate hanno posto qualche dubbio sulla solidità della squadra e di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, deciso l’addio: ecco dove va

Il calciomercato dell'Inter è argomento caldissimo in casa nerazzurra. Smaltita la sconfitta in finale di Champions League, per i nerazzurri è tempo di iniziare a fare bilanci e capire come e dove migliorare la rosa. Per Simone Inzaghi c'è tanto lavoro da rifare per tenere alto il valore della sua squadra e nei prossimi giorni ci sarà un incontro ad Appiano Gentile.

Il summit tra Inzaghi, Marotta e Zhang deciderà il futuro di tutti. La volontà è quella di costruire una rosa ancora più forte ma con un’importante spending review che dovrà dare respiro alle casse del club.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Inter è stato deciso l’addio di Brozovic: piace in Arabia Saudita e la sua cessione non è da escludere.

Brozovic in Arabia Saudita: parte il calciomercato dell’Inter

Il primo addio è quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, capitano nella finale di Champions League, è il prescelto al sacrificio. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport ci sono delle offerte in arrivo dall’Arabia Saudita che possono convincere sua il calciatore che la società nerazzurra.

L’Inter attende di capire gli sviluppi e intanto mette nel mirino due nomi importantissimi per il dopo Brozovic: Frattesi e Milinkovic-Savic.

Cessione Brozovic in Arabia Saudita: servono 25 milioni

Per Brozovic l’Inter si aspetta un’offerta da 25 milioni di euro per cederlo. A quel punto sarà importante reinvestire la stessa somma per andare a migliorare il centrocampo, punyo nevralgico a cui fa affidamento Inzaghi per migliorare la squadra. Beppe Marotta è già in moto per ricostruire la rosa e continuare a puntare ad altri livelli.