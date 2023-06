Calciomercato Serie A, colpo Milinkovic-Savic: non è la Juventus

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio. Il suo contratto è in scadenza nel 2024: Lotito lo lascerà partire immediatamente

Il rinnovo con il club biancoceleste non ci sarà: Milinkovic-Savic partirà in estate per non perderlo a parametro zero. Il patron della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe già deciso per la cessione del centrocampista serbo.

Concretamente nessun top club si è fatto avanti, ma la situazione potrebbe evolversi già a giugno. Un intreccio di calciomercato suggestivo per Sergej Milinkovic-Savic, che è stato protagonista anche sotto la gestione di Maurizio Sarri. Un momento decisivo per conoscere a breve il suo futuro: in caso di offerta da 40 milioni di euro, il patron Lotito lo lascerà partire senza rischiare di perderlo a parametro zero nel giugno 2024.

Il centrocampista serbo è un'occasione di mercato in Italia da non sprecare: tante big d'Italia si sono fatte avanti, ma al momento non ci sarebbe anche una proposta concreta formulata alla dirigenza biancoceleste. Anche Maurizio Sarri potrebbe così avvallare la sua cessione puntando su altri profili in ottica futura per riportare la Lazio sempre più in alto.

Calciomercato, Milinkovic-Savic resta in Serie A

Saranno settimane importanti per il futuro del centrocampista serbo della Lazio. Tanti top club d’Italia potrebbero sferrare l’assalto decisivo, ma tra questi non ci sarebbe più la Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” l’Inter sarebbe già molto attiva sul fronte calciomercato. Saranno trattative a costo zero con gli acquisti finanziati dalle cessioni oppure dai risparmi di chi va via a scadenza. Nella giornata di oggi ci sarà già il vertice con Simone Inzaghi per programmare la prossima stagione dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City.

Milinkovic-Savic sarebbe la tentazione numero uno in caso di partenza di Marcelo Brozovic, pronto a fare le valigie. Il centrocampista serbo della Lazio è stato vicinissimo alla Juventus, ma ora il suo futuro potrebbe essere in maglia nerazzurra. Simone Inzaghi lo conosce molto bene dai tempi della Lazio: con un’offerta importante potrebbe lasciare la Capitale.

Come riportato dall’edizione de “La Gazzetta” c’è aria d’addio tra il centrocampista croato e l’Inter: sulla base di 25 milioni può dire addio ai nerazzurri con le proposte in Arabia Saudita che potrebbero farlo vacillare. Nel calcio tutto cambia in poco tempo, soprattutto nelle varie sessioni estive di calciomercato.