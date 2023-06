Calciomercato: niente Sousa, arriva Pirlo in panchina

Intreccio di calciomercato tra Paulo Sousa ed Andrea Pirlo: niente portoghese, c’è anche l’ex allenatore della Juventus

Andrea Pirlo vorrebbe tornare protagonista con una panchina prestigiosa in Serie A. Sempre più vicino il suo ritorno in Italia per mettersi subito al lavoro dopo l’avventura in Turchia alla guida del Fatih Karagümrük.

Nelle ultime ore è uscito a galla anche il nome dell’ex allenatore della Juventus, pronto a rimettersi in gioco con le sue idee in massima serie. Un modo per accettare un progetto avvincente in ottica futura: un motivo in più per sperare il ritorno in Italia di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano vorrebbe riportare nuovamente le sue idee in massima serie italiana dopo la separazione dal club bianconero e l’esperienza in Turchia.

A breve potrebbe arrivare già l’ufficialità con il ritorno in pista dell’ex centrocampista del Milan, che ha intrapreso questa nuova carriera da allenatore di spessore. Ormai può vantare già una certa esperienza a livello internazionale: il suo obiettivo è quello di tornare ad incidere in Serie A.

Calciomercato, intrecco con Paulo Sousa: Pirlo è vicino alla firma

Le prossime ore potrebbero essere già decisive per Andrea Pirlo. L’allenatore bresciano è pronto a firmare con il nuovo club italiano, ma tutto dipenderà anche dal portoghese Paulo Sousa.

L’attuale allenatore dei campani avrebbe cenato in compagnia di Aurelio De Laurentiis a Roma: il Napoli ha pensato anche a lui per il post Luciano Spalletti. In questo modo è sbucato fuori il nome di Andrea Pirlo, nata da un’idea del direttore sportivo della Salernitana Morgano De Sanctis.

Paulo Sousa potrebbe così lasciare il club granata per sposare il progetto azzurro: a sorpresa è sbucato fuori anche l’ex allenatore della Juventus pronto alla successione dell’allenatore portoghese come svelato da Sky Sport. Al momento si tratta soltanto di una suggestione di calciomercato, ma nel giro di poche ore tutto cambierà velocemente.

Il Napoli è alla ricerca spasmodica di un nuovo allenatore già pronto a guidare la squadra campione d’Italia dopo la cavalcata entusiasmante di Luciano Spalletti. Tanti i nomi sul taccuino del presidente De Laurentiis che vorrebbe così chiudere quanto prima il profilo del prossimo allenatore della compagine partenopea. Intrecci di calciomercato suggestivi in ottica futura per provare così ad arrivare nuovamente fino in fondo in campionato e in Champions League da testa di serie.