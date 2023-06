Dalla Roma alla Lazio: l’acquisto più folle dell’estate

La folle estate di calciomercato sta per cominciare: Roma e Lazio sono già al lavoro per un incredibile trasferimento.

Estate davvero bollente per i due club capitolini che potrebbero incredibilmente tornare a fare affari. Non sarebbe la prima volta, è vero, ma vedere un giocatore passare dalla Roma alla Lazio, o viceversa, fa sicuramente sempre effetto. L’ultimo porta il nome di Pedro, esterno spagnolo che proprio in questi giorni sta valutando insieme alla società biancoceleste il proprio futuro.

A due anni dal passaggio in giallorosso a quello in biancoceleste, il classe 1987 si trova con il contratto in scadenza e starebbe pensando di dirigersi verso nuove avventure. Proprio come sta facendo in questi giorni un altro calciatore alle corte di José Mourinho che tra non molto potrebbe dire addio al suo attuale club proprio per traferirsi alla Lazio. La notizia ha dell’incredibile, soprattutto perché il calciatore quest’anno con addosso i colori giallorossi ha vissuto la peggior stagione della sua carriera.

Scippo della Lazio in casa Roma: i dettagli della trattativa

Numeri assolutamente negativi per un centravanti con le sue qualità. Il riferimento, secondo alcune indiscrezioni, è ovviamente tutto per Andrea Belotti. Irriconoscibile alla Roma visto che in 31 partite di campionato non ha segnato nessuna rete. Mentre in tutta la stagione ne ha segnate appena 4 tra Coppa Italia ed Europa League. Un rendimento, quello con Mourinho, che starebbe facendo fare delle valutazioni sia al calciatore che alla società.

Il Gallo ha da poco firmato un contratto che lo lega ai capitolini fino al 2025 ma questo non gli impedirà di fare nuovamente le valigie in caso dovesse arrivare un’offerta allettante. Magari proprio dalla Lazio, in quel caso il trasloco non sarebbe nemmeno troppo impegnativo. Se una cosa è certa è che Belotti alla soglia dei 30 anni andrà sicuramente a caccia di riscatto. Per questo la Lazio, che cerca un attaccante da accompagnare al solo Ciro Immobile, potrebbe provare a fare un tentativo.

D’altronde con Pedro è andata bene e per questo il Gallo potrebbe sentirsi incentivato a trasferirsi dall’altra parte del Tevere. Anche perché in rosa troverebbe alcuni compagni e amici come lo stesso Immobile. I due non hanno mai negato di avere uno stretto rapporto di amicizia e non sarebbero affatto dispiaciuti di poter condividere lo spogliatoio biancoceleste.

Durante la prossima stagione la Lazio giocherà la Champions League, situazione che renderà il club biancoceleste particolarmente appetibile. Ad oggi gli ostacoli più grandi da superare quando si pensa a Belotti alla Lazio sono sicuramente il cartellino, il suo costo si avvicina intorno ai 10 milioni di euro, e l’ingaggio, poiché alla Roma guadagna 2,5 milioni di euro.