Juventus, già bocciato il ds Manna: ora l’affondo sul nuovo dirigente

La Juventus è alle prese con una vera e propria rivoluzione in dirigenza: ora si cerca un nuovo direttore sportivo. La volontà è quella di ripartire da volti nuovi per migliorare.

Ci sono molte novità che coinvolgono la Juventus sia riguardanti il campo che l’area dirigenziale. L’anno scorso c’è stata una grande rivoluzione, con l’addio di tutto il CdA che ha portato volti nuovi in casa Juve. Questa stagione è iniziata con l’annuncio del nuovodirettore sportivo ma Giovanni Manna non sembra essere all’altezza delle volontà di Allegri e della società. Ecco perché si tenta l’affondo ad un nome importantissimo.

Juventus, Manna bocciato da direttore sportivo: le ultime

La Juventus pensa a un cambio di direttore sportivo. La scorsa stagione è terminata con la volontà di rinnovare anche la parte dirigenziale con nomi che potessero essere all’altezza del mondo bianconero. L’addio del vecchio CdA ha portato sicuramente incertezza in casa bianconera, anche per la squadra che ha perso tutti i punti di riferimento.

Ora la Juventus è stata affidata al giovanissimo Giovanni Manna, proveniente dalla Juventus Under 23. E le prime settimane del nuovo ds sembrano non aver convinto Maurizio Scanavino e Gianluca Ferrero che vogliono un nuovo miglioramento.

Secondo le ultime notizie, la Juventus non ha mollato l’idea che porta a Giuntoli come nuovo ds.

Giuntoli è il sogno della Juventus: ormai è deciso

Cristiano Giuntoli è considerato l’uomo giusto da cui ripartire per tornare a far grande il mondo bianconero. L’attuale dirigente del Napoli ritiene terminata la sua avventura in azzurro dopo 8 stagioni e la vittoria dello Scudetto. Ha dato tutto a Napoli e viceversa e ora il rapporto con De Laurentiis è incrinato.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Giuntoli sta aspettando la scelta del nuovo allenatore del Napoli prima di dire addio. Non perché potrebbe cambiare idea ma solo per dare tranquillità all’ambiente napoletano, a cui resterà sempre legatissimo.

Giuntoli ha scelto la Juventus, e viceversa. Vuole firmare con i bianconeri per iniziare una nuova avventura, stimolante e importante. Il suo lavoro potrebbe essere determinante per la rinascita bianconera, a partire dal mese di luglio.

Juventus – Giuntoli: la prima mossa è Vlahovic

Cristiano Giuntoli inizierà a lavorare per la Juventus a partire dal 1° luglio, verosimilmente. Ha già in mente di lasciare Napoli, tanto che De Laurentiis non lo sta considerando sulla scelta del nuovo allenatore.

Dusan Vlahovic è il primo caso da risolvere per Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il serbo ha vissuto un’annata particolarmente difficile e potrebbe decidere per la cessione in caso di offerte importanti. Il nuovo ds è chiamato a fare grande la Juve per tornare a lottare ad altissimi livelli sia in Serie A che in Europa.