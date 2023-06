Juventus: Allegri va via, il sostituto sarà un top

Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più lontano dalla Juventus. Nonostante gli annunci di permanenza, il tecnico toscano è pronto a salutare e al suo posto arriverà un top.

L’Al-Hilal ha intenzione di convincere Massimiliano Allegri ad accettare l’Arabia Saudita. Il nuovo fronte del calcio mondiale, aperto con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, vuole portare anche l’allenatore toscano in Asia. Il suo futuro si decide a giorni e intanto la Juventus sonda il terreno con gli allenatori di grande livello per sostituirlo. Prima dell’inizio della prossima stagione si deciderà chi sarà l’allenatore e chi sarà il nuovo direttore sportivo del club bianconero.

Juventus, addio Allegri: le ultime sul futuro

La Juventus e Massimiliano Allegri sono pronti a dirsi addio. Il tecnico livornese non è riuscito a riportare gioco e ambizioni all’ambiente bianconero e la stagione appena conclusa è il simbolo del momento negativo del club piemontese. In due anni non ha vinto alcun trofeo e in molti lo considerano portatore di un’involuzione importante della squadra.

Allegri non è riuscito a trasformare la Juventus in vincente, non ha saputo offrire un gioco innovativo e al passo con la modernità europea e ora può dire addio. La stagione è stata pessima dal punto di vista dei risultati ma il club lo avrebbe trattenuto almeno per il 2023-24, visto che i costi del suo ingaggio sono molto alti.

Il futuro di Allegri si decide a giorni. Nelle ultime ore ha avuto contatti diretti e incontri con la dirigenza dell’Al-Hilal. Il club saudita lo vorrebbe portare in Arabia per continuare il percorso di sviluppo e a breve potrebbero trovare un accordo.

Allegri all’Al-Hilal: pazza idea Antonio Conte per la Juventus

La Juventus può iniziare il nuovo corso con Antonio Conte. L’addio di Allegri sembra ormai scontato, nonostante gli annunci di permanenza da una parte e dall’altra. L’offerta faraonica dell’Al-Hilal potrebbe far cambiare idea al tecnico e libererebbe anche la Juventus da incarichi economici pesanti.

A quel punto, secondo quanto riferisce juvelive.it, la Juventus penserebbe ad Antonio Conte. Il tecnico italiano è stato esonerato dal Tottenham nell’ultima stagione e potrebbe optare per la risoluzione del contratto per poi tornare in Italia.

I tifosi della Juventus vivono il ritorno di Conte con sentimenti contrastanti. C’è chi sarebbe felice, ricordando il ciclo già aperto anni fa con l’ex centrocampista bianconero e chi, invece, considera “le minestre riscaldate” come non ottimali all’inizio di un nuovo progetto.

Conte alla Juventus: possibilità concreta?

La possibilità di rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus c’è, ma al momento non è concreta. Il club bianconero ha prima intenzione di capire quale sarà la scelta di Allegri sul proprio futuro e poi vuole prendere in consdierazione le nuove idee.

Conte sarebbe felice di tornare alla Juventus ma chiede garanzie dal punto di vista tecnico e tattico, oltre che di mercato.