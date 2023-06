Serie A, società senza soldi: la FIGC blocca il mercato in entrata

La FIGC continua a tenere sotto controllo i conti e i bilanci dei club di Serie A. Molte società hanno avuto difficoltà economiche negli ultimi anni e ora si rischia il blocco del calciomercato in entrata.

La stagione è terminata e tutti i verdetti sono stati raggiunti ma il futuro è tutt’altro che semplice. Ci sono molte difficoltà per quasi tutti i top club che intendono rivedere l’aspetto finanziario e iniziare a valutare i primi colpi di calciomercato. La volontà della società è quella di costruire una rosa forte e ambiziosa per il futuro ma ci sono delle situazioni da risolvere prima di pensare alla prossima stagione.

Serie A, blocco del calciomercato in entrata: le ultime

In Serie A i top club sono alle prese con le prime mosse per il calciomercato estivo. I club sono al centro di numerosi cambiamenti, sia a livello sportivo che dirigenziale e non è da sottovalutare l’aspetto economico. Le casse del club sono sotto osservazione della FIGC che può attuare una mossa importante in vista della prossima stagione.

Il campionato di Serie A sta vivendo momenti di estrema difficoltà. Tante squadre sono al centro di processi e situazioni extracalcistiche spiacevoli e ora potrebbero esserci ulteriori novità.

Secondo le ultime notizie, la Lazio rischia il blocco del calciomercato in entrata. Claudio Lotito sta studiando la situazione per evitare ulteriori problemi.

Lazio, problemi con l’indice di liquidità: forti rischi

La Lazio ha nuovamente problemi con l’indice di liquidità. A poche settimane dall’inizio ufficiale del calciomercato estivo, i biancocelesti devono rimettere a posto le casse societarie per iniziare ad operare in entrata. Maurizio Sarri ha chiesto miglioramenti importanti per potersi giocare al meglio la prossima stagione su tre competizioni ma la situazione è complessa.

Secondo quanto riferisce TMW, la Lazio deve saldare i conti a bilancio per evitare il blocco del mercato in entrata. Se l’indice di liquidità non è sotto controllo, infatti, la società non potrà acquistare ma può solo cedere i calciatori, secondo le regole della FIGC. Nelle due stagioni passate, la Lazio ha vissuto lo stesso problema e Lotito lo aveva risolto con una ricapitalizzazione.

Ora, però, il presidente della Lazio non pare intenzionato a voler sborsare di tasca propria altri milioni. L’idea è quella di attuare delle cessioni importanti per incassare il più possibile e poi iniziare ad accontentare le richieste di Maurizio Sarri.

Lazio, arriveranno 80 milioni: via Milinkovic-Savic

La Lazio incasserà 80 milioni dagli introiti tra Champions, diritti tv e Supercoppa Italiana. Ma questi soldi non arriveranno subito e mettono in difficoltà le casse societarie.

La prima mossa da fare è la cessione di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è il sacrificio principale da mettere in pratica per far respirare le casse del club e iniziare ad operare in entrata. Il classe ’95 andrà via per 40 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono Inter e Milan pronte ad investire.