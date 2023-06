Saudi Pro League esagerata: dopo CR7 e Benzema compra pure gli arbitri

Altro colpo di scena per il campionato dell’Arabia Saudita che sembra intenzionato a comprare anche i direttori di gara.

Il campionato arabo sta scrivendo la storia del calcio mediorientale. Il primo colpo è arrivato a gennaio quando l’Al Nassr ha deciso di ingaggiare Cristiano Ronaldo, per convincere il portoghese c’è voluta un’autentica offerta da capogiro.

E ora che la prima stagione di CR7 si è conclusa, il cinque volte Pallone d’Oro può certamente dichiararsi soddisfatto sotto l’aspetto economico e un po’ meno per quanto riguarda i risultati. Ma poco importa perché il portoghese in carriera le sue soddisfazioni se l’è levate. Proprio come la Saudi Pro League continua a togliersi delle soddisfazioni in termini di giocatori.

L’ultimo arrivo porta infatti il nome di Karim Benzema, altro Pallone d’Oro che ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Arabia. A partire dalla prossima stagione l’attaccante francese giocherà per l’Al Ittihad. Ma non è finita qui, perché in Arabia c’è anche chi sta pensando di comprare gli arbitri. Sarebbe una mossa in grado di rivoluzionare ancor di più il mondo del calcio.

Rivoluzione in Arabia, compreranno gli arbitri: annunciato il primo nome

Pronto un vero e proprio contratto da calciatore per il noto direttore di gara che quest’anno è stato protagonista sia in finale di Coppa del Mondo che in quella di Champions League. Si tratta del polacco Szymon Marciniak che, rivela Repubblica, avrebbe ricevuto un’offerta per arbitrare in Arabia pari a 1,5 milioni di euro a stagione. Ci sono tesserati nel massimo campionato italiano che uno stipendio del genere se lo sognano.

Insomma, a quanto pare c’è carenza di direttori di gara nella Saudi Pro League che, allo stesso tempo, sembra non avere troppi problemi a trovarne di nuovi. Il fischietto polacco, che solo per la finale di Champions ha guadagnato più di 6 mila euro, sembra ben disposto ad accettare l’offerta di trasferirsi nel Paese saudita.

Diventato internazionale ormai dieci anni fa, Marciniak si è messo in mostra come uno dei fischietti più autorevoli e rispettati in circolazione. Per questo l’Arabia Saudita ha deciso di investire prima di lui e poi sulle proprie strutture che permetteranno di formare gli arbitri del domani. Chissà quali altri bizzarri investimenti deciderà di fare questo particolare campionato che sembra avere tutte le intenzioni di diventare grande protagonista.