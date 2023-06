Tudor Juventus, ora è deciso il ritorno in Serie A

By

La Juventus può dire addio a Massimiliano Allegri nelle prossime settimane. Il tecnico livornese è alle prese con un’offerta da capogiro dall’Arabia Saudita e sta pensando di lasciare la Serie A.

I bianconeri, dunque, sono alla ricerca di un nuovo allenatore e la società sta sondando tanti nomi che potrebbero sostituire Allegri. Non mancano neppure sorprese, con novità in senso assoluto e la possibile scelta che ricada su un allenatore giovane ed emergente. Tra i nomi che sta studiando la Juventus c’è anche quello di Igor Tudor, che ha deciso di lasciare il Marsiglia per affrontare nuove avventure.

Juventus, addio Allegri: ecco il futuro di Tudor

Allegri e la Juventus possono dirsi addio nei prossimi giorni. Le colpe della stagione fallimentare sono state addossate tutte al tecnico livornese che non è stato capace di dare innovazione e qualità ad una rosa che aveva bisogno di giocare un calcio più “fresco” e dinamico.

Il futuro di Allegri mette in allarme la Juventus. L’addio dell’allenatore potrebbe rappresentare la novità assoluta della prossima stagione, perché costringerebbe il club a cercare una nuova figura da cui ripartire. Per la dirigenza non ci sono dubbi sulla permanenza di Allegri ma l’offerta dell’Al-Hilal lo fa gongolare.

Uno dei nomi sulla lista della Juventus come nuovo allenatore è Igor Tudor. Il tecnico croato si è liberato dal Marsiglia per iniziare una nuova avventura ma c’è un’altra squadra pronta all’affondo in Serie A.

Tudor Juventus, accordo distante: spunta la Salernitana

Il ritorno di Igor Tudor alla Juventus potrebbe non essere certo. Il tecnico croato ha deciso di lasciare il Marsiglia, con cui ha raggiunto il secondo posto in classifica e la qualificazione in Champions League, per provare un’altra avventura.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, tra Tudor e la Juventus si è interposta la Salernitana. Il club campano è alla ricerca di un nuovo allenatore, visto il possibile addio di Paulo Sousa che può trovare altri accordi o essere licenziato per comportamenti considerati non corretti dal presidente Iervolino.

Il nome di Tudor stuzzica molto la Salernitana e il ds Morgan De Sanctis. L’ambizione del club granata è quella di puntare su un allenatore giovane ma anche uno dei migliori emergenti degli ultimi anni e strapparlo alla Juventus.

Tudor Salernitana: prove di accordo

Tudor alla Salernitana potrebbe essere un colpo eccezionale della dirigenza granata. La volontà del presidente Iervolino è quella di continuare a crescere e puntare ad un posto in classifica più importante della sola salvezza.

Con Tudor si potrebbe avviare un ciclo importante per la creazione di una rosa più forte ma ci sarà da mettere a disposizione un budget mercato molto alto. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’allenatore croato, che vuole tornare in Serie A.