Assurdo, sta per saltare la prima panchina di Serie A

Il campionato inizierà tra un paio di mesi ma c’è già la prima notizia bomba: può saltare la prima panchina in Serie A.

Anche gli ultimi due posti per la Serie A del prossimo anno sono stati assegnati. A chiudere il quadro completo del massimo campionato di calcio mancavano i due spareggi, quello dei playoff di Serie B che ha visto il Cagliari avere la meglio sul Bari e quello salvezza che ha invece visto l’Hellas Verona battere lo Spezia aggiudicandosi così la permanenza nel massimo campionato.

Ora ai club non resta che aspettare il giorno dei sorteggi, consapevoli che la nuova stagione aprirà ufficialmente i battenti il prossimo il weekend del 20 agosto. Intanto, a distanza di più di due mesi alla ripresa dei giochi, c’è già la prima panchina di Serie A destinata a saltare. Si tratterebbe di un vero colpo a sorpresa.

Secondo Sky Sport ci sarebbe un club straniero pronto ad affondare il colpo per il tecnico italiano. Un autentico fulmine a ciel sereno per il club cedente che sperava di poter ripartire dal tecnico che tanto ha fatto bene durante tutta la stagione. La trattativa è già calda ma potrebbe diventare rovente nelle prossime ore.

Addio in vista, contatti avviati con un club straniero

Stando alle ultime sull’argomento, in Francia sono pronti ad offrire un contratto ad uno degli allenatori italiani emergenti più quotati in assoluto. Si tratta del campione del mondo con la Nazionale nel 2006 Fabio Grosso. Sarebbe un trasferimento pazzesco visto che proprio in quell’occasione fu suo il rigore decisivo che permise all’Italia di battere la Francia nel match clou del torneo.

Ma da quel giorno ne è passato di tempo e per il bene della sua carriera mister Grosso potrebbe pensare al definitivo salto di qualità. Ad aver puntato il tecnico del Frosinone neopromosso sarebbe stato il Marsiglia, alla ricerca del sostituto di Igor Tudor che sembra pronto ad accasarsi al Marsiglia.

Intreccio niente male dunque per il club transalpino che vorrebbe ancora una volta pescare in Italia, questa volta il nome preferito è quello del tecnico ultimo vincitore del campionato di Serie B. Grosso ha abbracciato il progetto dei ciociari nel marzo del 2021 è ha il contratto in scadenza.

Ciononostante, il rinnovo è già pronto ma l’ultima decisione spetta al tecnico. Allenare un club come il Marsiglia, qualificatosi per i preliminari di Champions League, sarebbe un grande traguardo per il tecnico quarantaseienne nato a Roma che nella sua carriera non si è ancora seduto su una così prestigiosa panchina.