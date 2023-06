Dove si può vedere la Serie A 2023-24? Tantissimi tifosi stanno iniziando a porsi questa domanda a poche settimane dalla fine della stagione 2022-23.

La vittoria dello Scudetto del Napoli ha riacceso la fiammella della vittoria nei tifosi di tutte le altre big che vogliono tornare a gioire. Milan e Inter hanno l’obiettivo di aggiungere la seconda stella sullo stemma, con la vittoria del 20esimo Scudetto. La Juventus vuole tornare grande dopo tre anni di insuccessi e le outsider Roma e Lazio intendono tornare a vincere dopo più di 20 anni di astinenza. Il bando per i diritti tv è stato reso noto e i tifosi sceglieranno dove vedere le partite di Serie A.

Dove vedere la Serie A 2022-23: le ultime

Le partite della stagione di Serie A appena concluse sono state disponibili per i tifosi sui canali di DAZN e di Sky Sport ma da mesi sono aumentate le polemiche. Non sempre, però, con le due piattaforme sono riuscite ad offrire un servizio di alto livello ai propri clienti e ora possono esserci dei cambiamenti.

In vista della nuova stagione potrebbero esserci delle novità importanti anche per vedere le partite in tv per la Serie A 2023/24.

Secondo le ultime notizie nella giornata di domani si terrà l’assemblea di Lega per studiare le offerte presentate dalle tv per le partite di calcio.

Serie A in chiaro sulla RAI: offerta non presentata

La Serie A 2023-24 va verso l’inizio. Tra circa due mesi le squadre del maggior campionato italiano sono pronte a sfidarsi per tornare ad essere campioni e strappare dalle mani del Napoli il trofeo. Per la prossima stagione le partite si vedranno ancora su DAZN e su Sky, che si divideranno come al solito le partite.

Dal 2024-25, però, sarà deciso entro domani come si muoverà la Serie A e che decisione prenderà, probabilmente fino al 2028-29. Tra i possibili protagonisti del bando per le partite di Serie A si era pensato anche alla RAI e alle partite in chiaro sulla tv di stato.

Secondo quanto riferisce Radiocor, però, la RAI non ha presentato l’offerta per uno dei diversi pacchetti previsti dal bando. Cade subito l’ipotesi che la tv di Stato possa trasmettere alcune partite in diretta in chiaro. Saranno DAZN, SKY o Mediaset a trasmettere le partite, visto che anche Discovery+ si è sfilato dalla corsa.

Serie A: nuovo calendario il 7 luglio

La Serie A 2023-24 si vedrà ancora su DAZN e SKY ma dalla prossima stagione potrebbero esserci delle novità sostanziali.

La prossima Serie A va veerso l’inizio e tra qualche settimana sarà anche reso noto il calendario dalla prima alla trentottesima giornata. La data è verosimilmente stabilita per il prossimo 7 luglio visto che, storicamente il primo venedì di luglio.