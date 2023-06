Milan, Theo Hernandez dice addio: colpo da 60 milioni

Cessione di un big per il Milan. Il terzino francese, Theo Hernandez, verso l’addio: colpo da 60 milioni, può partire subito

Dopo l’addio di Paolo Maldini, il calciomercato del Milan può riservare subito sorprese. Nel mirino delle big d’Europa il terzino francese Theo Hernandez, capace di crescere in maniera esponenziale durante le sue stagioni in maglia rossonera.

Tutto cambia in maniera repentina nel mondo del calcio. Da titolare inamovibile a possibile cessione da urlo nella sessione estiva di calciomercato. I piani della dirigenza rossonera sarebbero cambiati dopo la rivoluzione totale all’interno dell’organigramma societario. Theo Hernandez potrebbe essere il sacrificato numero uno per dire addio immediatamente al club rossonero. Una costante spina nel fianco alle formazioni avversarie, il terzino francese è stato autore di prestazioni incredibili in Serie A portando al massimo le sue potenzialità sulla fascia sinistra.

Milan, colpo Theo: proposta da urlo in Premier League

Theo Hernandez ormai ha acquisito lo status di top player attirando gli interessi delle big d’Europa. Pronta già la sua cessione per incassare tanti milioni utili poi da investire nuovamente sul fronte calciomercato.

Come svelato dal’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils hanno già mostrato grande interesse per l’attaccante dell’Atalanta Hojlund e per il portiere dell’Inter Andrè Onana. Un momento di transizione per il club rossonero dopo gli addii di Maldini e Massara: ora la cessione eccellente di un big sarebbe opportuna per incassare tanti milioni per finanziare il prossimo mercato del Milan.

L’offerta del Manchester United per Theo dovrà essere almeno di 60 milioni di euro: soltanto una richiesta del genere potrebbe soddisfare la dirigenza rossonera. Il terzino francese è cresciuto in maniera esponenziale durante la sua avventura in Serie A. Maldini ci aveva puntato prelevandolo come riserva del Real Madrid.

Il francese ha collezionato in maglia rossonera dal suo arrivo 167 partite con ben 24 gol realizzati. Attualmente percepisce 4 milioni annui, ma al Manchester United l’ingaggio sarebbe ovviamente maggiore. Tutto cambia rapidamente con la possibile cessione da urlo del terzino francese, pronto a sbarcare in Premier League per dimostrare tutto il suo valore dopo gli anni da urlo al Milan. Un’ipotesi da non sottovalutare come indicato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: un momento decisivo per prendere la decisione definitiva in casa rossonera.