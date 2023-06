Inter, guaio Zhang: scoperti 300mln di debiti, sarà processato

Dopo la delusione in Champions League, in casa Inter si allargano i problemi societari per Steven Zhang: andrà a processo per 300 milioni di debiti.

La dirigenza nerazzurra ha iniziato a costruire il futuro e a stabilire le mosse che possono far crescere ancora di più il club. La volontà è quella di tenere alto il valore della rosa e continuare a fare bene sia in Serie A che in Europa. Dopo la finale di Champions League, l’Inter si è confermata una big del calcio europeo ed è pronta per il futuro. Ma ci sono nuovi guai societari che riguardano la famiglia Zhang che possono cambiare le carte in tavola.

Inter, Zhang a processo: debiti per 300 milioni

L’Inter vive un momento complesso con i problemi finanziari di Steven Zhang. Il presidente nerazzurro è atteso a processo per l’ammontare di debiti mai saldati che possono portare a difficoltà importanti in futuro. In campo la squadra è tornata a rispondere alla grande, arrivando fino alla finale di Champions League e scrivendo pagine importanti della storia nerazzurra.

Fuori dal campo, però, ci sono problemi molto gravi che possono portare ad una vera e propria rivoluzione societaria.

La cessione dell’Inter è ancora uno degli argomenti all’ordine del giorno in casa nerazzurra. Soprattutto ora che la famiglia Zhang è chiamata a rispondere in Tribunale per un ammontare di 300 milioni di debiti.

Processo Zhang: prima udienza ad Hong Kong

Steven Zhang, presidente dell’Inter dovrà rispondere per via legali per la causa sui 300 milioni non pagati nei confronti di China Construction Bank. Qualche mese fa negli USA i creditori avevano aperto un contenzioso per scoprire informazioni sui rapporti tra Zhang e l’Inter.

Le banche continuano il pressing sulla famiglia Zhang. E ora il presidente dell’Inter dovrà presenziare a ben due udienze fissate nella città di Milano per eliminare ogni dubbio e contenzioso.

Secondo quanto riferisce Calcio&Finanza, la Corte del Tribunale del distretto di New York ha respinto il ricorso presentato da Zhang e dai suoi legali di rifiutare la richiesta di accesso alla documentazione richiesta dalla China Construction Bank. La prima udienza è fissata per il 10 luglio a Hong Kong riguarderà l’esame del debitore. Zhang sarà obbligato a ripagare 300 milioni di debiti e gli sarà chiesto in quale modo intende pagare.

Zhang a processo anche a Milano: le date

Dopo l’udienza di Hong Kong del 10 luglio, Zhang è chiamato a ritornare subito in Italia per presenziare ad un’altra, importantissima udienza, nel Tribunale di Milano. Andrà snocciolata la richiesta degli istituti bancari cinesi di procedere con l’azione esecutiva della sentenza anche in Italia.

Il 12 settembre, poi, ancora a Milano, si terrà la seconda udienza per la causa depositata in sede civile che richiede l’annullamento del verbale del CdA dell’Inter con cui si stabilisce che Zhang non riceve compensi per il suo incarico di presidente.