Isola dei Famosi sospesa: Ilary Blasi senza parole

Ilary Blasi non ha potuto condurre l’attesa semifinale del reality. Come annunciato in diretta la puntata verrà recuperata in tempi brevi

C’era grande attesa per la nona puntata di uno dei reality più seguiti della televisione italiana, L’Isola dei Famosi. Era infatti in programma la cosiddetta semifinale che avrebbe dovuto nominare i finalisti del programma che ha come protagonisti personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello showbiz in genere.

Il reality, condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi, avrebbe dovuto andare in onda come ogni lunedì sera su Canale 5. Ma all’improvviso i vertici Mediaset hanno deciso di bloccare la messa in onda della trasmissione che è stata rinviata a data da destinarsi. Un problema a questo punto, visto che la finale è prevista per lunedì 19 giugno.

La causa dello stop imposto al reality dei naufraghi è presto detta: la scomparsa di Silvio Berlusconi, il fondatore dell’impero Mediaset che a ottantasei anni si è spento al termine di una lunga e sofferta malattia. Un evento che ha stravolto del tutto i palinsesti del colosso televisivo di Cologno Monzese. E’ stato proprio il figlio dell’ex tycoon e presidente del gruppo, Piersilvio Berlusconi, a decidere lo stop alla programmazione ordinaria.

Ilary Blasi, che in mattinata aveva dedicato un post alla scomparsa di Berlusconi, non ha potuto far altro che prendere atto della decisione dell’azienda. La speranza, sua e degli spettatori, è che entro l’inizio della prossima settimana la puntata del reality venga reinserita nei palinsesti.

Isola dei Famosi, è un arrivederci o un addio? Ilary Blasi è del tutto spiazzata

Ma le voci che arrivano dalle segrete stanze di Mediaset raccontano un’altra verità, molto più allarmante per Ilary Blasi: sembra infatti che Piersilvio Berlusconi in persona sia intenzionato per la prossima stagione a tagliare alcuni programmi ritenuti poco sobri nei contenuti, se non addirittura volgari: tra questi rientrerebbe proprio L’Isola dei Famosi.

Il numero uno del colosso televisivo e primogenito dell’imprenditore scomparso ha in animo di imporre una vera e propria rivoluzione nei palinsesti del prossimo anno. Piersilvio pensa a una televisione più ricca di contenuti e molto meno urlata rispetto a quella attuale.

A rischio non sarebbe solo Ilary Blasi ma altri contenitori di intrattenimento. E l’ex Lady Totti è una delle figure dell’azienda a correre maggiormente il rischio di perdere il posto di lavoro.