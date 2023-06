Juve, altra penalizzazione: nuovo annuncio di Gravina

La penalizzazione di 10 punti in classifica alla Juventus è stata ufficializzata a poche giornate dal termine della stagione. I bianconeri hanno terminato il campionato al settimo posto, con la prima qualificazione in Conference League della propria storia.

I problemi della Juventus sono stati studiati con cura e attenzione dalla FIGC che poi ha deciso per accettare il patteggiamento dei bianconeri. La vicenda sulla manovra stipendi si è conclusa con una semplice multa per il club piemontese e ora il presidente Gabriele Gravina ha parlato del futuro del calcio italiano riferendosi alle ultime vicende, poco felici, che lo hanno coinvolto.

Penalizzazione Juventus: ce ne sarà un’altra?

La penalizzazione di -10 alla Juventus sulla classifica finale, ha rovinato i piani presenti e futuri del club. I bianconeri sono ancora sotto la lente di ingrandimento della giustizia sportiva e della UEFA, tanto che ci sono nuovi rischi importanti per la società. Il cambio di CdA ha creato scalpore nei mesi scorsi e si è arrivati a conclusioni importanti da parte della giustizia.

La penalizzazione ha compromesso il cammino europeo della società che dovrà accontentarsi della Conference League, con i ricavi minori che ne deriveranno.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato del futuro del calcio italiano soffermandosi sulle questioni economiche e di bilancio dei club italiani.

Gravina bacchetta la Juventus sul piano economico

Ai microfoni di DAZN, Gabriele Gravina ha parlato dell’aspetto economico del calcio italiano. La Serie A è stata al centro di numerose difficoltà negli ultimi mesi con il caso Juventus, tra manovre stipendi e plusvalenze fittizie e ora la Federazione non vuole più problemi.

Problemi economici? “Se pensi solo ai ricavi senza mettere sotto controllo i costi è chiaro che crescendo aumentano anche i costi del lavoro. La soluzione non sta nella crescita, ma nel concetto di sviluppo. E deve essere uno sviluppo sostenibile“.

La Juventus, poi, è riuscita a risolvere i problemi economici con il patteggiamento che è stato fondamentale per la salvezza del club. Ora, infatti, la società ha deciso di avviare una politica diversa, basata sulla spending review.

Gravina incensa il Napoli: “Risultati ottimi”

Se da un lato Gravina “condanna” il comportamento di club che speculano e badano solo agli incassi, dall’altra parte porta come esempio il Napoli. Gli azzurri sono riusciti a trionfare in Serie A tenendo a bada i costi e i bilanci e per Gravina bisognerebbe seguire lo stesso modello anche per le altre. Il presidente della FIGC ha indirettamente chiesto a tutte le altre big di iniziare a valutare modelli più sostenibili per evitare di incappare in brutte sorprese.

“Il Napoli è una realtà che ha voluto invertire la rotta, cercando di investire il giusto rispetto alle sue disponibilità economiche-finanziarie e il risultato è sotto gli occhi di tutti”.