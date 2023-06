Juventus, scontro economico e cessione decisa: via i primi di luglio

By

La Juventus sta vivendo una prima fase di calciomercato molto particolare. Negli ultimi giorni è nato uno scontro totale con il top player, si va verso la cessione immediata.

In casa bianconera si rischia la rivoluzione totale dopo la stagione fallimentare conclusa da poco. Il 2023-24 inizia con tantissimi dubbi da parte di tanti calciatori importanti che stanno decidendo se continuare con la Juve o accettare altre proposte molto allettanti. L’obiettivo è quello di giocare in Champions League e potranno farlo solo con altre big, visto che i bianconeri sono relegati in Conference League.

Calciomercato Juventus, scontro economico con il big: va via

L’inizio della stagione 2023-24 può essere scioccante per la Juventus. I bianconeri hanno terminato al settimo posto in campionato e si giocheranno la Conference League per provare a vincerla. La permanenza di Massimiliano Allegri può convincere tanti calciatori importanti a restare ma tanti altri stanno valutando l’addio.

Gli obiettivi sono chiari: giocare la Champions League da protagonisti. E con la Juventus risulta impossibile continuare, viste le difficoltà che si stanno riscontrando nelle ultime stagioni. Terminare al settimo posto chiude anche le porte a molti altri calciatori importanti in fase di calciomercato che, potendo scegliere, andrebbero in altri club blasonati che, però, giocano altre competizioni europee.

In casa Juventus si è aperto il caso Chiesa: l’attaccante italiano va verso la cessione. C’è un vero e proprio scontro economico in atto con i bianconeri che porta al suo addio immediato.

Juve, Chiesa vuole il rinnovo a 8 milioni: no della società

Il futuro di Chiesa non sarà alla Juventus. L’attaccante italiano ha vissuto una stagione fortemente negativa a causa del pesantissimo infortunio dal quale non è mai tornato al 100%. Il ritorno in campo è stato accompagnato da una serie sfortunata di eventi che non gli hanno permesso di esprimersi sui livelli che tutti conosciamo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Chiesa lascia la Juventus in estate. L’esterno ex Fiorentina ha chiesto un rinnovo con aumento dell’ingaggio di 3 milioni di euro. Il suo agente, Fali Ramadani, ha portato una richiesta precisa alla Juventus: prolungamento del contratto – attualmente in scadenza nel 2025 – ma con un aumento dai 5 agli 8 milioni di euro.

Risposta negativa della Juventus che a queste condizioni non intende offrire il rinnovo e sarebbe pronta a dire addio a Chiesa. La richiesta dell’agente – sottolinea il quotidiano – sarebbe dovuta a delle promesse economiche che i bianconeri fecero all’atto dell’accordo iniziale.

Cessione Chiesa: il Bayern Monaco tenta l’affondo

La cessione di Chiesa sembra ormai solo questione di tempo. La Juventus non intende accettare la proposta dell’agente dell’ex Fiorentina e sta iniziando a valutare le offerte in arrivo nei prossimi giorni.

Il Bayern Monaco è fortemente interessato a Chiesa, il cui valore di mercato è fortemente al ribasso. Per 40 milioni di euro la Juventus potrebbe dirgli addio e andare su altri profili, anche più giovani per iniziare un nuovo ciclo.