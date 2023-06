Milan, il rinnovo non basta: va via per colpa di Maldini

Il calciomercato del Milan sarà molto particolare per il 2023-24: i rossoneri hanno detto addio a Paolo Maldini e ora alcuni calciatori stanno pensando all’addio.

La società ha deciso di mettere in piedi una rivoluzione importante, con l’addio di due uomini cardine. Massara e Maldini avevano costruito la squadra Scudetto ma poche settimane fa si è deciso per la separazione improvvisa. Le idee erano troppo diverse per riuscire a proseguire e hanno valutato dirsi addio prima dell’inizio della nuova stagione, così da mettere in piedi un nuovo progetto tecnico. Ma ora c’è il pericolo cessione per qualche big del Milan.

Calciomercato Milan: addio improvviso del top player

Il Milan ha iniziato la stagione 2023-24 con la rivoluzione in dirigenza. La proprietà ha deciso per la separazione da Paolo Maldini e Frederic Massara e ora è tempo di iniziare una nuova strategia di mercato. È stato spiegato che non c’erano più vedute simili sulla costruzione e sulla gestione della rosa, tanto da non voler più continuare insieme.

L’addio di Maldini, però, è stato accolto mal volentieri da gran parte dello spogliatoio. I calciatori migliori si sono schierati dalla parte dell’ex dirigente rossonero e ora c’è il forte rischio che qualcuno dei top player possa dire addio.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, c’è il grande pericolo della cessione di Theo Hernandez nei prossimi giorni.

Milan: cessione Theo Hernandez, cosa succede

Il Milan è al centro di un pericoloso vortice di calciomercato. I rossoneri non hanno ancora messo in piedi le strategie in entrata ma ci sono già molti nomi che iniziano a circolare. La cessione di Theo Hernandez è una possibilità concreta per la prossima stagione. L’estero sinistro francese è uno dei migliori in assoluto della rosa e della Serie A ma può dire addio.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez va verso la cessione. Il Manchester United ha deciso di puntare fortemente sull’ex Real Madrid e vuole chiudere l’accordo già nelle prossime settimane. I Red Devils sono pronti ad investire sul classe ’97 per migliorare la squadra di Erik ten Hag e tornare in Champions League preparati.

Il Milan non ritiene Theo Hernandez incedibile ma chiede 60 milioni di euro. Cifra assolutamente alla portata del club inglese che vuole migliorare la rosa e sta pensando di offrire un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione al francese.

Theo Hernandez lascia il Milan: per l’addio di Maldini

La colpa della cessione di Theo Hernandez è da imputare all’addio di Paolo Maldini. Il terzino francese è molto legato all’ex dirigente rossonero e la separazione è stata deleteria anche per il suo futuro.

Nonostante il rinnovo di contratto firmato solo lo scorso febbraio 2022 con un accordo fino al 2026, Theo Hernandez è in procinto di lasciare il Milan per una grande offerta economica.