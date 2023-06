Penalizzazione Juve: interviene il Ministro, ora cambia tutto

La penalizzazione della Juventus ha sconvolto la Serie A. Ora tutto è cambiato grazie all’intervento del Ministro, il colpo di scena

Massimiliano Allegri ha avuto la peggio nel corso della stagione, ma ora tutto quello che è successo non capiterà più a nessuna altra squadra della Serie A. Il Ministro ha cambiato tutte le dinamiche in vista della prossima stagione con un colpo di scena già nell’aria.

La Juventus si è vista togliere improvvisamente i punti anche poco prima di gare importanti. Tutto questo ha influito negativamente anche sulle prestazioni della compagine bianconera guidata da Massimiliano Allegri. Così com’è avvenuto poco prima di Empoli-Juventus: dal secondo posto i bianconeri sono sprofondati in Conference League con la penalizzazione decisa dopo il ricorso dei bianconeri. Il caso è stato studiato nelle sedi opportune con l’intervento del Ministro Andrea Abodi, che ha rivelato cambiamenti sostanziali.

Penalizzazione Juventus, tutto è cambiato: il ministro Abodi decisivo

Ci saranno cambiamenti importanti per la giustizia sportiva con il caso Juventus che ha fatto scuola venendo studiato a lungo. Un colpo di scena decisivo in vista della prossima stagione con modifiche sostanziale per il prosieguo ottimale del campionato italiano.

Nel Consiglio dei Ministri si è preso in esame proprio quello che è successo alla Juventus. Abodi ha rivelato che, per efficienza e trasparenza, le classifiche in base alle penalizzazioni della giustizia sportiva saranno cambiate soltanto dopo le sentenze.

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani ha fatto intendere che non ci saranno più penalizzazioni a campionato in corso. Ora la legge sarà cambiata ufficialmente, mentre il nuovo obiettivo resta quello di accorciare i tempi per i processi e i ricorsi successivi. Dichiarazioni importanti all’Ansa dopo il consiglio dei Ministri, in cui si è discusso a lungo dei prossimi cambiamenti.

Quello che è accaduto alla Juventus non succederà più a nessuna altra squadra italiana: per Allegri è stata una stagione incredibile con la classifica che è cambiata spesso nel corso dei mesi. Un momento decisivo per andare così a modificare alcuni provvedimenti ormai antiquati per non falsare più un campionato.

Le penalizzazioni arriveranno soltanto a conclusione della stagione per poi delineare il futuro di ogni top club. Ora i bianconeri cercheranno di essere protagonisti in Conference League per portare a casa un trofeo internazionale che manca da anni in casa Juventus.