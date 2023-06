Ufficiale: c’è il ripescaggio, la notizia dalla FIGC

Il calcio italiano è in tremenda difficoltà dal punto di vista economico. Il club dopo una stagione complicata anche dal punto di vista dei risultati, rischia di ripartire dalla Serie D

Nel calcio italiano ci saranno grandi novità nelle prossime settimane. La stagione è terminata e gli obiettivi raggunti potrebbero non bastare ai fini dell’iscrizione al prossimmo campionato. Il futuro delle società è diventato argomento sempre più caldo. Ora si rischia di doversi confrontare anche con il fallimento per motivi economici e per questioni interne. Ma non è da escludere il ripescaggio per volere della FIGC e del regolamento stilato.

FIGC, regolamento sul ripescaggio: le decisioni

La FIGC e le Procure stanno indagando sui conti di molti club e potrebbero arrivare decisioni molto importanti nel giro di pochi giorni. Il calcio italiano e il futuro di molti club sono in crisi: si sta vivendo uno dei momenti peggiori della storia calcistica, tra penalizzazioni, difficoltà ad iscriversi ai campionati e problemi economici che si riversano sui tesserati.

Il presidente ha deciso di acquistare il club qualche stagione fa ma ora non ha ancora decio se la società verrà iscritta o meno al prossimo campionato. Le difficoltà venute a galla nell’ultimo periodo sono deleterie per il futuro della società.

Tra Serie C e Serie D è tempo di iniziare i calcoli per l’iscrizione al prossimo campionato. In caso di campionati da completare, la priorità spetta a una seconda squadra di Serie A (come può essere il caso dell’Atalanta), poi toccherà a un ripescaggio dalla Serie D.

Ripescaggio in Serie C: il regolamento

L’iscrizione al campionato di Serie C sta diventando sempre più complicata. Ci sono alcune realtà importanti come il Pordenone che hanno deciso di non iscriversi alla “terza serie” del calcio italiano per importanti problemi economici e ora si ripartirà dalla Serie D.

Ci sono delle squadre che ambiscono alla riammissione perché retrocesse dalla Serie C e la lista è stilata in base allo storico degli anni precedenti.

Le squadre che dalla Serie D possono pensare al ripescaggio in Serie C, invece, entrano nella graduatoria principale solo se vincenti della finale playoff del proprio girone. Il punteggio delle squadre di Serie D in lista per il ripescaggio è dato dalla media punti, più alcuni bonus.

Pianese: sogno ripescaggio in Serie C

La Pianese ha iniziato a progettare il futuro in Serie D. La volontà del club è quella di salire di categoria sin da subito, approfittando del regolamento della FIGC e delle difficoltà di molte società nell’iscrizione al campionato di Serie C.

Se ci sarà la possibilità di tentare il salto nei professionisti la società del patron Sani non se la farà sfuggire. Al momento, però, non ci sono certezze sul numero di società di Serie C che rinunceranno all’iscrizione o che verranno bocciate dalla Covisoc.