Calciomercato, Ancelotti ha deciso, lascia il Real: l’annuncio in diretta tv

Carlo Ancelotti ha collezionato tanti successi nella sua carriera. Addio definitivo al Real Madrid, la scelta a breve

Ancora protagonista alla guida delle merengues, il futuro di Carlo Ancelotti è ormai già delineato con l’annuncio arrivato in serata in diretta tv. Una decisione che ha sorpreso tutti che hanno pensato alla sua permanenza con il Real Madrid. A breve lascerà la capitale spagnola per una nuova avventura entusiasmante come non è mai successo prima.

Tutti i calciatori che ha allenato in carriera hanno speso parole d’elogio per il tecnico di Reggiolo, umanamente uno dei migliori di sempre. La sua voglia di vincere non si è mai spenta per provare anche nuove esperienze in giro per l’Europa. Dalla Serie A alla Premier League tornando a dominare in Liga: in questa stagione non è arrivato alcun trofeo, ma Florentino Perez era intenzionato a proseguire con l’allenatore italiano in panchina.

Nelle ultime ore qualcosa è cambiato con l’annuncio arrivato proprio pochi minuti fa sull’emittente televisiva. Una decisione che ha spiazzato tutti per un futuro avvincente e ricco di sorprese. Un motivo in più per sperare di raggiungere ancora qualcosa di importante, ma questa volta in altre vesti a sorpresa.

Calciomercato, Ancelotti pronto a fare le valigie: andrà via dal Real

Soltanto a Napoli ha vissuto mesi infernali coincisi con l’esonero da parte di Aurelio De Laurentiis dopo uno spogliatoio in rivolta. Al Real Madrid è tornato a conquistare la Champions League tornando vincente come un tempo.

Il commentatore Luis Roberto, come riportato dalla celebre emittente brasiliana “O Globo”, ha rivelato che Carlo Ancelotti sarà il nuovo Ct del Brasile o in questa stagione o in quella prossima. L’allenatore italiano ha riscosso un grande successo nella sua carriera guidando i migliori club d’Europa, ma finora non ha mai accettato l’incarico di una Nazionale.

Per il post Tite, la Federcalcio brasiliana non ha mai fatto un annuncio di un top selezionatore: il tecnico di Reggiolo è pronto a cambiare aria facendo le valigie per trasferirsi in Sudamerica. Ancelotti si siederà sulla panchina di una Nazionale prestigiosa: già da mesi il suo profilo è stato accostato alla panchina verdeoro. Prima o poi ci sarà l’annuncio: tutti ne sono convinti con l’addio al Real Madrid per provare nuove emozioni anche come selezionatore di una nazionale ricca di talento come quella brasiliana.