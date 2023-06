Calciomercato, scelto il nuovo ds dei biancazzurri: è ufficiale

Il calciomercato estivo è già iniziato e per molti club è anche il momento di affidare ad un nuovo direttore sportivo le sorti del futuro. La scelta della dirigenza ora è stata fatta e si riparte da un nome a sorpresa.

In Serie A ci saranno tantissimi cambiamenti sia dal punto di vista sportivo che dirigenziale. Ci sono stati parecchi addii, già annunciati, e presto saranno ufficializzate anche le nuove entrate. L’accordo con il nuovo ds è fondamentale per iniziare a costruire la rosa del futuro e tentare di raggiungere gli obiettivi della prossima stagione.

Calciomercato: scelto il nuovo direttore sportivo

Dalla Serie A alla Serie C, il calciomercato estivo sarà scoppiettante per molte realtà. La stagione appena conclusa ha lasciato scontenti parecchi dirigenti che hanno deciso di dire addio agli incarichi ricoperti fino a qualche settimana fa. E lo stesso hanno deciso di fare molti presidenti, volenterosi di accarezzare progetti più importanti che hanno portato a cambiare dirigenza.

Il calciomercato è ormai alle porte e affidarsi ad un direttore sportivo di alto livello sarà importantissimo per tenere alto il valore della rosa. Il club era alla ricerca di una nuova figura dirigenziale da tempo e ora ha deciso.

Secondo le ultime notizie di mercato, sarà Filippo Fusco il nuovo direttore sportivo. Il progetto da avviare dalla prossima stagione è molto importante e si è deciso per un profilo esperto.

SPAL: Filippo Fusco è il nuovo direttore sportivo

La SPAL affida il ruolo di direttore sportivo a Filippo Fusco. L’ex dirigente della Juventus Under 23 continuerà a lavorare in Serie C ma cambia città, maglia e colori. Ha trovato l’accordo con Joe Tacopina per avviare un nuovo progetto molto importante in vista del futuro.

La Spal ha scelto Filippo Fusco come nuovo ds. Il dirigente è già al lavoro per costruire la squadra che destinata a vincere il campionato di Serie C: l’obiettivo è quello di tornare subito in Serie B dopo la sciagurata stagione 2022-23, terminata con la retrocessione diretta in Serie C. Il futuro della SPAL dipenderà dalle scelte di Fusco. La squadra ferrarese va migliorata in ogni reparto e non sarà facile riuscire a convincere alcuni dei calciatori migliori a restare ma il progetto è importante e può aiutare.

Chi è Filippo Fusco, nuovo direttore sportivo della SPAL