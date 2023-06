De Rossi o Pippo Inzaghi: la big del campionato ha deciso

By

Il calcio italiano è al centro di numerosi cambiamenti in panchina. La decisione dei presidenti è frutto della stagione appena terminata e dei risultati maturati negli ultimi mesi.

Molte squadre non sono riuscite a raggiungere i propri obiettivi e si è deciso di cambiare allenatore. L’esonero è stata la pratica più utilizzata su molte panchine italiane e ora è iniziata la rivoluzione. La prossima stagione è già alle porte e le soluzioni si stanno incastrando pian piano con le volontà dei dirigenti. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Daniele De Rossi e Pippo Inzaghi come allenatori della big del campionato.

De Rossi o Inzaghi in panchina: scelto l’allenatore

Secondo le ultime notizie, lo Spezia ha deciso di tentare l’affondo con Daniele De Rossi o Pippo Inzaghi per risalire subito in Serie A.

Lo Spezia è una delle big di Serie B che vuole risalire subito in Serie A. Il club ligure è retrocesso dopo lo spareggio contro il Verona e ha in mente di tornare subito nel massimo campionato italiano. La dirigenza americana ha grandi ambizioni e ora vuole ripartire alla grande anche in panchina.

Secondo quanto riferisce TMW, il primo nome sulla lista dello Spezia come nuovo allenatore è quello di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista è stato per pochi mesi allenatore della SPAL in Serie B ma poi è stato esonerato prima del fallimento totale del club ferrarese.

Attualmente libero da vincoli contrattuali, De Rossi è il prescelto dallo Spezia per iniziare un nuovo progetto vincente. L’unico problema riguarda la sua esperienza, ancora minima secondo i dirigenti che, dunque, stanno pensando anche ad altri nomi.

Se non dovesse chiudersi l’accordo con l’ex Roma, lo Spezia pensa anche a Pippo Inzaghi. L’attuale allenatore della Reggina ha altri due anni di contratto con i calabresi e c’è un progetto ambizioso, anche se persistono le difficoltà economiche. I prossimi giorni saranno decisivi per i due ex campioni del mondo che scriveranno il proprio futuro su una panchina di Serie B.