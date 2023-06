Inter, delusione troppo grande: va all’estero dall’allenatore italiano

By

Il calciomercato dell’Inter è già iniziato e può portare via da Milano almeno un paio di top player che sono rimasti delusi dalla stagione. Il 2022-23 è stato costellato di ottimi risultati per i nerazzurri ma si è conclusa con una pesantissima sconfitta in Champions League.

Ora è iniziato il calciomercato estivo e in casa Inter potrebbero esserci dei cambiamenti radicali. Non sono da escludere cessioni pesantissime nelle prossime settimane che serviranno per finanziare anche le entrate. Ci sono sirene molto importanti che possono ingolosire, e non poco, molti calciatori nerazzurri alla ricerca di riscatto.

Calciomercato Inter: richieste in arrivo, può andare via

Il calciomercato dell’Inter è già iniziato sottotraccia. Il club nerazzurro è in netta crescita sia a livello sportivo che a livello economico, con grandissimi risultati che sono arrivati nella stagione 2022-23. L’approdo in finale di Champions League è stata la ciliegina sulla torta, anche se la delusione per la sconfitta ha superato la gioia di aver vinto altri trofei.

E proprio da quella delusione potrebbe nascere un nuovo calciomercato in casa Inter. Ci sono molti calciatori sul piede d’addio, visto che Simone Inzaghi ha chiesto miglioramenti importanti per continuare a crescere. Dunque servirà cedere qualche pezzo pregiato per incassare ma andrà anche “liberata” la rosa dagli esuberi.

Secondo le ultime notizie di mercato, uno dei calciatori sul piede d’addio è Joaquin Correa. Ha giocato pochissimo negli ultimi due anni e ora sarà l’argentino a liberare uno slot in attacco.

Inter, il calciomercato porta l’addio di Correa: c’è il Fenerbahçe

L’Inter sta avviando una nuova rivoluzione di calciomercato. I nerazzurri hanno intenzione di crescere ancora e di migliorare il valore della rosa ma per acquistare calciatori nuovi ci sarà necessariamente bisogno di dire addio a tanti altri.

Secondo quanto riferisce Fanatik, il Fenerbahçe vuole Joaquin Correa per l’attacco. L’argentino non ha trovato molto spazio nella rosa nerazzurra a causa di ripetuti infortuni e per la presenza di un trio eccezionale davanti a lui nelle gerarchie.

La volontà del Fenerbahçe è quella di prendere Correa in prestito. Il club turco vuole offrire un prestito con diritto di riscatto per l’ex Lazio che ha il contratto in scadenza nel 2025 e un valore di 10-12 milioni di euro.

Correa e non solo: il Fenerbahçe corteggia Dzeko

Il Fenerbahçe vuole Correa e Dzeko dall’Inter. Il club turco ha da poco annunciato l’accordo con Vincenzo Montella che vuole acquistare subito calciatori che sposano bene le sue idee di gioco.

L’accordo con l’Inter per Correa potrebbe avvenire a breve, mentre con Dzeko si tratterà di valutare solo l’ingaggio, visto che si libera a zero dai nerazzurri. A quel punto, poi, la squadra milanese si fionderà su Retegui e riporterà Romelu Lukaku a Milano.