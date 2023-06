Juventus, condanna ad Allegri: ora è costretto a lasciare il club

Il rapporto tra il mondo Juventus e Massimiliano Allegri si sta facendo sempre più complicato. La stagione è stata fortemente compromessa dalle sentenze e dalle penalizzazioni ed è stata negativa.

Il futuro del tecnico toscano è tutto da scrivere, con le offerte che arrivano dall’estero che possono portare all’addio immediato. Così come non è da escludere l’esonero nei prossimi giorni qualora non dovessero collimare le scelte societarie e quelle del mister sul calciomercato. C’è una nuova condanna ad Allegri che potrebbe costringerlo a dire addio alla squadra. I prossimi giorni saranno decisivi per scrivere le pagine della prossima stagione.

Juventus: quale futuro per Allegri?

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è tutto da scrivere. La stagione appena terminata è stata complicatissima per diversi aspetti ma guardando solo il lato sportivo non può essere promosso. I fallimenti in Champions League e in Europa League, coadiuvati al settimo posto finale in Serie A mettono Allegri sulla graticola.

La Juventus si è detta comunque volenterosa di continuare insieme perché la classifica di Serie A senza penalizzazione avrebbe garantito l’accesso all’Europa che conta.

L’Al-Hilal vuole Allegri: il club saudita è pronto ad offrire un contratto a cifre straordinarie per convincerlo a lasciare la Juventus. E la notizia sarebbe accolta molto volentieri da parte dei tifosi della Juventus.

Juventus, gli abbonamenti non decollano: i tifosi condannano Allegri

I tifosi della Juventus condannano Allegri all’addio alla Juventus. I bianconeri hanno vissuto un’annata molto negativa che ha portato tanti supporters a chiedere l’esonero dell’attuale allenatore per partire con un nuovo progetto. Nei prossimi giorni sarà lo stesso tecnico a decidere se firmare o meno con l’Al-Hilal e dire addio, forse per sempre, alla Serie A.

Da giorni la Juventus ha avviato la campagna abbonamenti per il 2023-24 ma la vendita dei tagliandi fatica a decollare. Sui social del club bianconero, i tifosi delal Juventus chiedono l’esonero di Allegri.

“Abbonamento? Prima cacciate Allegri altrimenti l’anno prossimo ve ne ritrovate 2.000 di spettatori allo Stadium. Ricordatevi che siamo la Juventus, VERGOGNA!”.

“Abbonamento all’AllegriOUT“; “Cacciate il mago e ci abboniamo“.

Addio Allegri: chi va alla Juventus?

L’addio di Allegri alla Juventus è ancora possibile, nonostante gli annunci di permanenza. Le parti sembrano intenzionate a restare insieme ma in caso di offerta faraonica con l’Al-Hilal sarà lo stesso tecnico a dire addio alla Juventus.

Chi divetna allenatore della Juventus? Il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera è Igor Tudor. Il tecnico croato ha deciso di salutare il Marsiglia per iniziare una nuova avventura importante e sarebbe ben lieto di tornare nel club che lo ha reso grande da calciatore. Al momento non c’è nulla di certo, tranne che i tifosi della Juve vorrebbero un cambio immediato in panchina per la prossima stagione.