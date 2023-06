Calciomercato Roma, cessione dolorosa: costretto all’addio

Il calciomercato della Roma è già iniziato in vista della prossima stagione. José Mourinho perde un suo pupillo per problemi economici del club che deve rientrare nei costi del Fair Play Finanziario.

I giallorossi sono di nuovo in Europa League e per la prossima stagione puntano ad essere ancora più competitivi in Serie A. La volontà di José Mourinho è chiara: riportare il club in vetta al campionato e magari ripetere la stessa impresa del Napoli, vincendo lo Scudetto. Ma per farlo servono rinforzi che, però, possono arrivare solo dopo alcune cessioni dolorose a causa di problemi relativi al Fair Play Finanziario.

Calciomercato Roma: cessione già decisa

La Roma di José Mourinho inizia a ruotare intorno al calciomercato. I giallorossi hanno fallito l’obiettivo Champions League e ora hanno intenzione di costruire un nuovo progetto vincente che possa regalare tante gioie ai tifosi. A partire dal 2023-24, infatti, per lo Special One sarà importante costruire una rosa più forte per puntare ad obiettivi di primo livello.

La squadra ha ambizioni molto alte, con i Friedkin che vogliono tornare in cima alla Serie A e continuare a vivere grandi notti in Europa. Il nome da cui si ripartirà è quello di José Mourinho ma alcuni big della squadra possono dire addio a causa del Fair Play Finanziario che può portare a grossi rischi. Ci sono anche tanti giovani, pupilli dello Special One, che possono salutare subito al Roma.

Benjamin Tahirovic è il primo nome sulla lista dei partenti della Roma. Lanciato da Mourinho nel calcio dei grandi, il centrocampista è al centro di importanti movimenti di calciomercato.

Calciomercato Roma: l’Ajax prende Tahirovic

Benjamin Tahirovic è uno dei pupilli di José Mourinho. Il centrocampista bosniaco classe 2003 ha subito messo in mostra ottime qualità in maglia giallorossa e avrebbe potuto tranquillamente far parte della rosa della Roma per il 2023-24. Ma il calciomercato ha strade infinite e può portarlo via dalla capitale.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’Ajax ha in pugno Tahirovic. Il centrocampista è pronto al salto di qualità per fare da titolare in un club importante, status che la Roma evidentemente non può offrirgli. Inoltre la società giallorossa deve mettere a segno alcune cessioni necessariamente entro il 30 giugno ed è pronta a fare il sacrificio.

Tahirovic all’Ajax può essere ufficializzato a ore. Il club olandese, sempre pronto allo sviluppo dei giovanissimi campioni in giro per il mondo, ha deciso di tentare l’affondo decisivo per anticipare la concorrenza.

Tahirovic: cessione a titolo definitivo all’Ajax

La Roma cede Benjamin Tahirovic a titolo definitivo. Il classe 2003, che aveva rinnovato il contratto con i giallorossi lo scorso luglio fino al 2026, può salutare la capitale tra poche ore. La Roma ha bisogno di incassare e l’accordo con l’Ajax potrebbe chiudersi per 5 milioni di euro.

In Italia c’erano Genoa, Salernitana e Sassuolo pronte a fiondarsi sul bosniaco ma l’assalto del club olandese è stato decisivo anche per le volontà del ragazzo.