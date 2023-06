Juventus, svolta in dirigenza: rifiuta i soldi e diventa il nuovo ds

By

La Juventus si è messa alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: ha convinto il dirigente che ha deciso di rinunciare a tanti soldi. Il futuro del club bianconero è pronto ad iniziare.

In casa bianconera è iniziata la rivoluzione societaria. La società ha deciso di mettere in piedi un nuovo progetto che deve portare alla rinascita vera e propria della squadra e di tutto l’ambiente. L’aspetto economico è stato quello più sottovalutato nelle ultime stagioni e ha portato ai problemi che da mesi stanno attanagliando club, società e tifosi. Ora si è deciso per una spending review massiccia per migliorare anche i bilanci.

Juventus, la scelta sul nuovo direttore sportivo

La Juventus ha detto addio al vecchio Consiglio di Amministrazione e a tutta la vecchia dirigenza e ora vuole ripartire da zero. L’obiettivo principale è andare a cercare tutte nuove figure che conoscano bene il campionato di Serie A e il calcio europeo, così da poter portare calciatori di grande livello ma non per forza costosissimi.

Attualmente il ruolo di direttore sportivo è affidato a Giovanni Manna che è stato promosso in Prima Squadra dopo l’esperienza con la Juventus Next Gen. Ma la società vuole una figura più esperta e sta lavorando a fari spenti con nomi altisonanti.

La volontà della Juventus è quella di affidarsi a Cristiano Giuntoli come nuovo ds. Il dirigente del Napoli ha ancora difficoltà a liberarsi ma molto presto potrebbero esserci novità.

Giuntoli vuole la Juventus: rinuncia ai soldi del Napoli

Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo della Juventus. Il dirigente del Napoli vuole firmare a tutti i costi con i bianconeri perché reputa terminato il suo rapporto lavorativo con il club Campione d’Italia. Dopo lo Scudetto vuole cambiare progetto per ritrovare nuovi stimoli e per mettersi in gioco altrove.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli è pronto a rinunciare ai soldi del Napoli pur di firmare per la Juventus. La volontà è quella di continuare in Serie A e con il club bianconero con cui ha già un accordo da qualche settimana.

L’artefice del terzo Scudetto del Napoli è sempre più lontano dagli azzurri. Rinuncerà a rinunciare a tutti i bonus pur di firmare con i bianconeri. Perderà circa 4 milioni di euro ma inizierà un nuovo progetto con tanta voglia di far “resuscitare” i bianconeri e riportarli alla vittoria.

Giuntoli e Manna direttori sportivi della Juve: cosa succede

La Juventus vuole Giuntoli come nuovo direttore sportivo ma poi dovrà decidere il ruolo di Giovanni Manna. Per la Juventus Next Gen è stato trovato l’accordo con Claudio Chiellini, fratello di Giorgio.

A quel punto, infatti, Manna diventerà la spalla destra di Giuntoli e avrà un ruolo molto simile ma sarà tutto sotto il diretto controllo dell’ormai ex Napoli.