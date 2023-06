Mancini allenatore della big, il ct dell’Italia cambia idea: l’annuncio

By

Roberto Mancini lascia l’Italia per diventare allenatore della big? Il commissario tecnico è di nuovo sotto accusa dopo la sconfitta in Nations League che ha portato gli Azzurri a lasciare la competizione.

Le sue scelte di formazione e il modo in cui la Nazionale ha affrontato la partita con la Spagna non sono affatto piaciuti ai tifosi che ne chiedono l’esonero immediato. La partita di domani sarà l’ultima del periodo estivo, e poi si tornerà in campo a settembre per le qualificazioni agli Europei. Ci sarà ancora Mancini o avrà preso altri accordi?

Mancini di nuovo allenatore di un club: le ultime

Il futuro di Roberto Mancini è appeso ad un filo. Dopo la vittoria dell’Europeo si era pensato si fosse aperto il ciclo italiano che avrebbe riportato definitivamente l’Italia nell’Olimpo delle grandi. Invece la solidità della squadra è durata come la neve al sole e gli Azzurri non sono neppure riusciti a qualificarsi ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva.

Le partite successiva alla delusione Mondiale, poi, sono andate sempre peggio per l’Italia che ha perso la prima del girone di qualificazione al prossimo Europeo e ha perso anche in semifinale di Nations League contro la Spagna.

Per questo motivo tra l’Italia e Roberto Mancini potrebbe terminare il rapporto. Lo cercano molti club che hanno intenzione di affidare la panchina ad un allenatore esperto e con tanta voglia di rivalsa.

Futuro Mancini: continua con l’Italia

Roberto Mancini e l’Italia non intendono separarsi. La FIGC, attraverso le parole del presidente Gabriele Gravina, ha sempre ribadito fiducia nel commissario tecnico e la volontà di perseguire il cammino iniziato insieme che può portare ad un ciclo vincente.

Roberto Mancini è stato accostato alla panchina del Napoli di recente ma poi De Laurentiis ha annunciato l’accordo con Rudi Garcia, che ha fugato ogni dubbio. E lo stesso ha fatto il ct della Nazionale in conferenza stampa prima della partita contro l’Olanda.

“Per fortuna il Napoli ha preso l’allenatore, altrimenti chissà cosa sarebbe successo (sorride, ndr.). Dopo la sconfitta contro la Spana ero dispiaciuto per la sconfitta, potevamo vincere e andare in finale. Tutto il resto non esiste, sono retropensieri su cose inesistenti”.

Mancini nel mirino del PSG: si fa ingolosire?

Nel futuro di Roberto Mancini dovrebbe esserci ancora l’Italia. Il ct azzurro dice e conferma di essere felice e di voler continuare con la Nazionale per portare a termine il suo progetto.

Ma è altrettanto vero che un’offerta da capogiro potrebbe farlo vacillare. In Europa c’è il PSG che cerca ancora un allenatore di primo livello e nei mesi scorsi ha avuto dei colloqui con Mancini. In caso di offerta allettante non è da escludere categoricamente che si faccia ingolosire dalla proposta.