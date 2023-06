Contatti con la big per vincere la Champions: lascia la Serie A

La Serie A è vicina all’addio di uno dei migliori allenatori italiani degli utimi anni: contatti con la big per vincere la Champions League. Il futuro si decide a giorni e può portare a grandi cambiamenti.

La nuova stagione sta per iniziare e tutti i club stanno decidendo per nuovi progetti e cambi di formazione di primo livello. Dai dirigenti agli allenatori, tutti possono cambiare società dicendo addio alle attuali società con cui sono sotto contratto. L’addio alla Serie A si decide entro la prossima settimana, con il top club che sta spingendo per trovare l’accordo immediato e portare l’allenatore italiano ai massimi livelli.

Addio immediato alla Serie A: l’allenatore italiano nella big

La stagione appena conclusa ha portato delusione e voglia di crescita immediata. Nelle big il problema principale si è verificato soprattutto in Champions League dove solo pochissime squadre hanno rispettato lo status di big e sono riusciti a raggiungere gli obiettivi, o addirittura andare al di là della “normalità”.

Per questo motivo la big vuole un cambio panchina nei prossimi giorni per avviare un nuovo progetto. L’esonero dell’attuale allenatore è già deciso e ora va trovato il profilo giusto per ripartire da zero e tentare di vincere la Champions League.

Il PSG ha messo nel mirino Thiago Motta. Il club francese ha deciso di dire addio a Christophe Galtier e dare il via ad una nuova svolta societaria.

PSG, obiettivo Thiago Motta come nuovo allenatore

Il PSG vuole Thiago Motta come nuovo allenatore. Il club parigino ora ha deciso di rivoluzionare il suo modo di agire e vuole eliminare le “primedonne” dal progetto per vivere una nuova era. L’addio di Messi è stato il primo passo verso l’avvio di un nuovo progetto e tra qualche settimana potrebbe esserci anche quello di Neymar.

Ma nei prossimi giorni sarà annunciata anche la separazione da Galtier. Con l’allenatore francese ci sarà una rescissione consensuale che permetterà di non tenerlo a libro paga e liberare le casse societarie. E per questo si sta cercando il sostituto perfetto.

Secondo quanto riferisce L’Equipe il primo nome sulla lista del PSG è Thiago Motta. Il tecnico del Bologna ha dimostrato una crescita esponenziale negli ultimi anni in Serie A e sembra pronto al salto di qualità.

PSG – Thiago Motta: atto secondo, firma a breve?

Il PSG vuole Thiago Motta. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro decisivo e definitivo per il ritorno dell’italo brasiliano in terra parigina. Ha terminato la sua carriera da calciatore a Parigi e ha iniziato la carriera da calciatore con quei colori e ora può tornare tra i grandi per far grande il PSG in Europa.

Nella lista del PSG ci sono anche altri nomi. Julian Nagelsmann è in corsa con Thiago Motta ma ci sono pure Sergio Conceiçao e Mikel Arteta.