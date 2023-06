Verso la nuova Serie A: cessione immediata del club

By

La nuova Serie A sta per iniziare e l’obiettivo del club, ora, è la cessione immediata della società per puntare a traguardi importanti. La scorsa stagione è terminata nel peggiore dei modi e ora c’è la volontà di cambiare registro.

Il calcio italiano, dalla Serie A alla Serie C, sta vivendo un periodo estremamente confusionario. Tante società sono in difficoltà economiche e stanno rischiando grosso in vista delle prossime stagioni. In molte realtà c’è bisogno di una cessione immediata del club che può salvare l’integrità della squadra che ha ancora obiettivi importanti.

Verso la nuova Serie A: cessione del club

Dalla Serie A alla Serie B, fino alla Serie C ci sono tante situazioni in bilico, tra allenatori che possono cambiare panchina e società che devono cambiare presidente per iscriversi al campionato. Ora bisogna osservare con estrema attenzione anche alle questioni societarie con il club che va verso la cessione o rischia l’esclusione dal campionato.

I problemi societari stanno portando ad una vera e propria rivoluzione. Il presidente sta cercando di risolvere i danni per rispettare l’ultimatum della FIGC che non intende dare deroghe.

La Reggina va verso la cessione del club. Il club calabrese è stato vicino alla promozione in Serie A ma poi è uscito ai playoff. L’obiettivo della prossima stagione è quello di risalire nella massima serie dopo anni di “Purgatorio”.

Reggina: ultimatum della FIGC per iscriversi alla Serie B

La Reggina giocherà ancora in Serie B nella stagione 2023-24. Ma l’obiettivo principale è quello di salire in Serie A il prima possibile per ridare grande valore ad una piazza importante che tempo fa è stata protagonista nel maggior campionato italiano.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta del Sud, la Reggina vivrà la settimana più importante della storia recente della club. La società ha l’ultimatum di iscriversi al campionato di Serie B entro il 20 giugno, altrimenti rischia addirittura la retrocessione.

Esiste un interesse concreto per la cessione della Reggina o quantomeno di una parte importante di quote e presto potrebbe arrivare un’offerta ufficiale da un acquirente che al momento non è ancora noto. L’ultima parola spetta al patron Felice Saladini, che un anno fa salvò la Reggina e ora potrebbe cederla.

Reggina in Serie B: conferme del presidente

La Reggina rischia di non iscriversi alla Serie B. Il club calabrese è uscito dalla corsa ai playoff in Serie A qualche settimana fa ed è passato dal sogno all’incubo.