Caos in Italia, salta l’iscrizione al campionato: il motivo

Il calcio italiano è al centro di numerose difficoltà economiche di molti club che possono portare alla mancata iscrizione al campionato.

Ci sono situazioni ancora irrisolte con la FIGC che dovranno trovare un punto finale entro la fine del mese di giugno. I campionati sono prossimi all’inizio e la Federazione ha deciso di chiudere senza problemi ogni contesa con i club di Serie A, Serie B e Serie C. I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per l’iscrizione al campionato ma prima andranno eliminati tutti i debiti ancora esistenti. Dopodiché la società potrà iniziare il calciomercato per raggiungere gli obiettivi che tutti i tifosi si aspettano.

A rischio l’iscrizione al campionato: ecco la squadra

Il calcio italiano sta vivendo, da mesi, un periodo estremamente complicato. Durante la stagione ci sono state moltissime penalizzazioni e tanti problemi economici che hanno portato a difficoltà anche di campo. È capitato in più occasioni che calciatori, staff e dipendenti delle società non siano stati pagati in tempo. Gli stipendi sono slittati per motivazioni economiche molto gravi e sono arrivate sanzioni.

La cessione del club è stato un passo obbligatorio per salvare la società ed evitare il fallimento. Ora tocca al nuovo proprietario mettere tutto in ordine e permettere alla squadra di giocarsi al meglio il campionato.

È il caso della Sampdoria che rischia di non potersi iscrivere al campionato di Serie B. I blucerchiati, appena retrocessi e appena ceduti, stanno cercando di far quadrare i conti.

Sampdoria: corsa contro il tempo per l’iscrizione alla Serie B

In casa Sampdoria è iniziata la nuova era Radrizzani-Mantovani. La proprietà ha appena rilevato il club e ha evitato il fallimento dei blucerchiati. La stagione è stata pessima e la retrocessione in Serie B è stato il passo principale che ha reso tristi i tifosi. Ma dall’altra parte c’è la felicità per essere “rimasti in vita”, nonostante il momento storico estremamente complesso.

L’iscrizione al campionato di Serie B è a rischio per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha ancora molti problemi economici che vanno risolti nel giro di pochissimi giorni. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX sono partiti gli adempimenti della nuova proprietà per ripagare tutti i debiti e mettersi in regola per l’iscrizione al campionato.

L’attenzione in casa Sampdoria è tutta al 20 giugno, termine ultimo per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B 2023-24.

Sampdoria in Serie B: pagamenti Irpef e stipendi arretrati

La proprietà della Sampodoria sborserà circa 20 milioni tra Irpef arretrata – da gennaio a maggio – stipendi di aprile e maggio e debiti per l’acquisto di calciatori da squadre straniere.

L’ostacolo principale, ora, sono i tempi stretti che impongono la massima cura in tutte le operazioni, ma ora la soluzione semrba vicinissima alla conclusione. La dirigenza continua a lavorare per chiudere il piano di ristrutturazione del debito. Manca solo la formalizzazione dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate che arriverà entro 2-3 settimane.