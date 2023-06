Calciomercato: stanno comprando Baschirotto, resta in Serie A

Il nome di Federico Baschirotto è al centro di nuovi rumors di calciomercato dopo la stagione pazzesca del difensore del Lecce.

Il futuro di Baschirotto sarà molto importante. La sua stagione è stata sorprendente: al primo anno di Serie A si è messo in mostra con prestazioni eccellenti e grandissima attitudine al campionato italiano. Ha spazzato via tutte le diffidenze iniziali e ora piace a molti club di Serie A che stanno pensando di fare un’offerta importante per convincere il club pugliese a lasciarlo partire. Nella prossima stagione potrebbe esserci un altro salto di qualità per Baschirotto che in carriera ha giocato in tutte le serie minori prima di arrivare in cima.

Calciomercato Lecce: Baschirotto nel mirino, cambia il futuro

Il Lecce di Marco Baroni si è salvato nelle ultime giornate di Serie A dopo un campionato di alto livello. Il club pugliese, salito nella massima serie una stagione fa, si è dimostrata una delle squadre “piccole” più pronte alla permanenza. I giallorossi hanno reso il Via del Mare uno stadio difficilissimo anche per le big del nostro campionato che difficilmente sono riuscite ad uscire con i 3 punti.

Tra i protagonisti principali dell’ottima stagione del Lecce c’è sicuramente Federico Baschirotto. Il difensore centrale si è messo in mostra con prestazioni eccezionali e ora può ambire al salto di qualità definitivo.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro di Federico Baschirotto sarà ancora in Serie A ma non è certo che sia al Lecce.

Futuro Baschirotto: due offerte dalla Serie A

Federico Baschirotto è l’uomo al centro del calciomercato. La sua stagione è stata impressionante per attenzione difensiva e per qualità dimostrate. È stato lui la vera sorpresa del campionato e ora può dire addio al Lecce dopo la prima stagione in Serie A.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Fiorentina e Bologna sono pronte all’assalto per Baschirotto. Il suo futuro è tutto da scrivere ma molto presto potrebbero esserci novità importantissime, visto il valore del calciatore. Il difensore classe ’96 alla sua prima stagione in Serie A ha anche messo a segno 3 gol, grazie al suo strapotere fisico che lo hanno reso un incubo sia per gli attaccanti che per i difensori.

Il futuro di Baschirotto è un rebus. La società salentina non vorrebbe cederlo, per evitare di avere problemi già dall’inizio della prossima stagione, ma di fronte ad offerte importanti sarà difficile dire no.

Lecce, stabilito il prezzo di Baschirotto

Bologna e Fiorentina seguono Baschirotto: su di lui c’è stato anche un interessamento del Cagliari, club tornato in Serie A con la voglia di restarci a lungo.

Il Lecce non vuole cederlo ma se dovesse arrivare un’offerta da 8-10 milioni di euro, la società di Sticchi Damiani la prenderà in considerazione.