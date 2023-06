FIGC: non si iscrive al campionato, tempo finito

Il mondo del calcio italiano è al centro di molti cambiamenti che rischiano di tenere fuori dalle competizioni i migliori club del campionato.

Il periodo di rivoluzione è appena iniziato a potrebbe portare clamorose novità sotto molti punti di vista, sia in positivo che in negativo. L’obiettivo del club è la cessione immediata della società per continuare ad avere progetti importanti. C’è la volontà di cambiare modus operandi per raggiungere gli obiettivi falliti nelle ulme stagioni. Dalla Serie A alla Serie C si sta vivendo un periodo molto complesso con tante società che sono in difficoltà economiche e stanno rischiando di non riuscire ad iscriversi al prossimo campionato.

La FIGC dà l’ultimatum: cessione o esclusione dal campionato

La FIGC ha deciso di utilizzare il pugno duro con le società che non sono in regola con i pagamenti e che hanno difficoltà economiche. La prima penalizzazione della stagione sarà l’impossibilità di potersi iscrivere al campionato. Il calcio italiano sta vivendo un momento molto complesso da questo punto di vista e potrebbero esserci ribaltoni clamorosi nei prossimi giorni.

Domani è l’ultimo giorno utile per l’iscrizione al campionato di Serie B e per molte società ci sono difficoltà a trovare la quadra e dare certezze economiche. Bisogna osservare con estrema attenzione le questioni societarie con il club che va verso la cessione immaeidata per salvare la prossima stagione.

La Reggina va verso la cessione. Il club granata è stato a pochi passi dalla promozione in Serie A, uscendo però playoff.

Cessione Reggina: primo passo per l’iscrizione alla Serie B

La Reggina giocherà ancora in Serie B nella prossima stagione? L’obiettivo principale, ad oggi, è l’iscrizione al prossimo campionato e solo successivamente si stilerà la reale lista degli obiettivi. Come già successo nella stagione appena conclusa, la volontà dell’ambiente calabrese è quella di risalire in Serie A il prima possibile per ridare grande valore ad una piazza importante.

La Reggina va verso la cessione del club. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la trattativa per cedere il club granata è già iniziata in gran segreto e va avanti a fari spenti per essere chiusa il prima possibile. Felice Saladini deve saldare 8 milioni di euro di pagamenti relativi alla sua gestione, riguardanti i primi tre mesi del 2023.

Al mometno è reale un interesse concreto per la cessione della Reggina o di una parte importante di quote e in queste ora è arrivata anche un’offerta ufficiale.

Reggina verso la cessione: ora è deciso

La Reggina rischia anche di non potersi iscrivere alla Serie B. La società calabrese è uscita dalla corsa ai playoff in Serie A qualche settimana fa e ora può passare immediatamente dal sogno all’incubo.

Chi è il nuovo presidente della Reggina? Sui possibili compratori vige il riserbo assoluto, esattamente come quando subentrò Saladini lo scorso giugno.