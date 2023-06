Colpo Amrabat, stavolta si fa: c’è l’annuncio ufficiale

By

Grande stagione per Amrabat che è stato protagonista con il Marocco e con la Fiorentina, ma ora è arrivato per lui il momento dei saluti.

Sicuramente le grandi attenzioni mediatiche relative al calcio si sono concentrate sulle straordinarie vittorie dell’Argentina al Mondiale e del Manchester City in Champions League. Tuttavia, ci sono stati però anche altri grandi protagonisti che in questa stagione hanno fatto particolarmente bene senza rubare la scena in maniera esagerata.

Questo è il caso del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, calciatore marocchino arrivato quarto nella Coppa del Mondo qatariota con la sua nazionale che ha anche visto sfumare per poco il trionfo in Conference League. Tutte situazioni che hanno fatto del classe 1996 uno dei calciatori della Serie A più seguiti in chiave calciomercato.

Secondo indiscrezioni molto vicine al calciatore, il prossimo passo nella sua carriera sembra l’addio alla Fiorentina. Si è parlato molto di un suo possibile saluto alla viola nei mesi successivi alla manifestazione iridata, consumatasi a dicembre scorso, e ora sembra arrivato il momento per lui di accasarsi in un nuovo club.

Amrabat lascia la Fiorentina: arriva l’annuncio del tecnico

A dare delle serie indicazioni circa il futuro del calciatore è stato proprio il commissario tecnico del Marocco Walid Regragui. Il suo allenatore in nazionale, spiega il Daily Mail, aveva precedentemente chiamato Amrabat con la rappresentativa ma poi è stato mandato a casa. Il motivo? Sembrerebbe essere dovuto al suo imminente cambio di casacca.

Niente più Fiorentina dunque per Amrabat che secondo il portale del quotidiano britannico sembra pronto per fare il salto di qualità approdando in uno dei club più rinomati d’Europa. Sulle sue tracce oltre al Liverpool di Jurgen Klopp, che aveva già chiesto informazioni a gennaio, ci sarebbero anche i rivali del Manchester United.

Il modo di stare in campo del ventisettenne centrocampista marocchino pare infatti aver particolarmente convinto mister Erik Te Haag che vorrebbe il calciatore della Fiorentina all’interno del proprio organico. Tuttavia, a questo doppio interessamento inglese, bisogna anche aggiungere l’inserimento nella trattativa del Bayern Monaco. Altro club pronto ad ingaggiare il marocchino in scadenza nel 2024.

Visto che il suo contratto non è più particolarmente lungo, potrebbe andare via a parametro zero tra un anno, la Fiorentina lascerà partire Amrabat proprio quest’estate. Il calciatore è grato a quello che il club viola gli ha permesso di raggiungere e spera perciò di poter far entrare nelle case del club denaro importante. La valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.