Ilary-Bastian, colpo di scena: l’ultima scelta è davvero sorprendente

C’è chi ha parlato crisi all’interno della relazione tra Ilary e Bastien, ma la risposta sembra essere una sola.

Periodo particolarmente delicato in termini di ascolti per l’Isola dei Famosi, il reality è giunto e alla sua diciassettesima edizione e a causa di alcune dinamiche all’interno dello show che non hanno saputo aggiornarsi granché negli anni, il pubblico sembra non essere più affezionato come un tempo.

Questo ha innescato una serie di dinamiche che si sono riversate sulle conduttrice Ilary Blasi, giunto al suo personalissimo anno alla guida del programma. Il calo dello share non può far stare serena la showgirl che sembra già destinata a cedere la guida del reality a partire dal prossimo anno.

Se a questo si aggiungono anche la recente morte dell’uomo che l’ha lanciata, Silvio Berlusconi, e alcune voci sulla presunta crisi tra lei e il suo nuovo compagno Bastian Muller, ecco così che la tensione è servita. Sarà che non è il miglior periodo per la Bilancia, segno zodiacale della showgirl, ma il momento che sta attraversando la conduttrice sembra abbastanza complicato.

Ilary-Bastian, la coppia ha deciso: svolta sentimentale per la showgirl e l’imprenditore

Da dopo la separazione con l’ex marito Francesco Totti, la starlet ha avuto a che fare con più di qualche complicazione. Quarant’anni non facili per la Blasi che vorrebbe solo iniziare una seconda fase della sua vita in compagnia della nuova famiglia e della sua nuova fiamma. Proprio Bastian sembrerebbe prossimo a prendere un’importante decisione.

In questo giorni, fa sapere Dagospia, l’imprenditore tedesco è stato grande protagonista durante un bell’evento organizzato alla mega villa dell’Eur. La stessa che era di proprietà di Totti e il tribunale ha qualche settimana fa assegnato alla Blasi. Ecco, lì si è consumato un party in piscina per dare il benvenuto all’estate dove Bastian è sembrato particolarmente a suo agio.

Per l’occasione ha messo in mostra tutte le sue qualità al Barbecue. Un modo di fare che dimostra quanto il nuovo compagno della Blasi stia diventando centrale nella sua vita. Considerazioni che lasciano pensare che presto i due potrebbero anche pensare di abitarla insieme quella mega villa.

D’altronde si sa, si comincia lasciando uno spazzolino in più e si prosegue mettendo nell’armadio qualche vestito perché non si sa mai. Da lì ad arrivare alla convivenza è davvero un passo. Sarà questo il successivo per quanto riguarda la storia d’amore tra Ilary e Bastian? Solo il tempo potrà dare una risposta a questa domanda.