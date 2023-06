Juventus e Barcellona giocheranno un’altra Champions League

La Juventus non giocherà la prossima Champions League e i bianconeri possono aderire ad un nuovo format per un’altra competizione.

I bianconeri rischiano di restare fuori dalla Champions League per altri anni e i bianconeri stanno tentando di trovare una via alternativa. Per la prossima stagione è ormai certa la partecipazione alla Conference League, arrivata dopo la penalizzazione per il caso legato alle plusvalenze fittizie. I rapporti con la UEFA, però, non sono ottimali e in vista del futuro potrebbero esserci delle novità importanti che possono portare ad un cambio di competizione. Per la Juventus possono aprirsi le porte di una nuova competizione, diversa dalla Superlega.

La Juventus giocherà un’altra Champions League

La penalizzazione alla Juventus in Serie A ha messo a repentaglio il cammino europeo dei bianconeri. Il club di Massimiliano Allegri è stato per molto tempo ai primi posti del campionato di Serie A ma poi la Procura FIGC ha deciso di sottrarre punti a causa delle plusvalenze fittizie, che hanno portato il club bianconero a doversi accontentare della Conference League.

Come se non bastasse, poi, per evitare l’esclusione dalle coppe europee, la Juventus si è defilata anche dal progetto Superlega. I bianconeri, con Real Madrid e Barcellona avevano aderito alla nuova competizione europea che, però, ha trovato nella UEFA il suo avversario più aggressivo.

Il futuro europeo della Juventus è a rischio e a questo punto c’è la possibilità di andare a giocare un’altra Champions League, insieme al Barcellona.

L’Arabia corteggia Juventus e Barcellona per la Saudi Champions

La Juventus e il Barcellona possono giocare la Saudi Champions. I problemi con la UEFA sono ormai noti a tutti e i due club, insieme al Real Madrid, rischiano seriamente di restare fuori dalle competizioni europee a causa del progetto Superlega.

Ceferin e l’ECA (presieduta dal presidente del PSG Al-Khelaifi) hanno deciso di andare fortemente contro il nuovo format europeo creato dalle tre superpotenze e hanno minacciato l’esclusione dalle coppe europee per i prossimi anni. Non giocare la Champions League sarebbe deleterio sia dal punto di vista economico che dell’appeal e i tre club citati stanno cercando nuove soluzioni.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Arabia Saudita sta iniziando a corteggiare la Juventus e il Barcellona per la Saudi Champions.

Saudi Champions con Juventus e Barcellona: l’ipotesi

Secondo il quotidiano torinese, la Saudi Champions con la Juventus è, al momento, solo una provocazione alla UEFA. Lo smantellamento della Superlega è un passo importante, secondo la UEFA, per continuare con la Champions League e per questo le altre big stanno cercando nuove soluzioni.

Ma se Barcellona e Juve dovessero davvero essere escluse dalle competizioni europee, non è da escludere il pensiero di andare a giocare in Arabia Saudita per compensi economici incredibili.