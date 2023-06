Serie A, disponibili gli audio VAR-arbitro: l’annuncio di Rocchi

La Serie A si avvia verso una nuova rivoluzione con il VAR: disponibili gli audio con l’arbitro, ad annunciarlo è Gianluca Rocchi.

Le polemiche create dal VAR nelle ultime stagioni di Serie A sono state infinite e non si sono placate neppure con le spiegazioni del designatore arbitrale. Molte decisioni di campo hanno creato numerosi problemi a tutte le squadre e da tempo i tifosi hanno chiesto la possibilità di ascoltare gli audio VAR-arbitri in diretta. In tutte le partite di Serie A ci sono continui alterchi tra allenatori e arbitri, o anche con le dirigenze che spesso arrivano a discutere anche in tv delle scelte arbitrali.

Serie A: diffusi gli audio VAR arbitro

In Serie A potrebbero esserci nuovi cambiamenti al VAR. L’utilizzo della tecnologia in maniera tanto massiccia come negli ultimi anni non è stato accolto da tutti con molto favore, soprattutto nel calcio italiano.

I problemi relativi al VAR e alle decisioni arbitrali sono all’ordine del giorno nel campionato italiano. Ogni settimana ci sono state nuove polemiche per errori più o men grossolani che in alcuni casi hanno cambiato le sorti della stagione.

La svolta principale potrebbe arrivare dalla volontà dell’AIA di rendere disponibili gli audio VAR-arbitri in Serie A. Tanti tifosi chiedono di rendere pubbliche le conversazioni tra la sala VAR di Lissone e i direttori di gara, già in live, allo stadio, così da limitare le polemiche.

Rocchi sulla disponibilità audio VAR-Arbitri: le parole

La Serie A potrebbe avviarsi verso una rivoluzione importante nel mondo arbitrale. A partire dalla prossima stagione potranno essere resi disponibili gli audio tra VAR e arbitri e le interviste a fine partita ai direttori di gara. A parlarne è il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi a Radio Anch’Io Sport.

“Presto verranno diffusi anche gli audio più controversi. Noi come AIA abbiamo nessun segreto. Abbiamo chiesto ai nostri arbitri di lavorare sulla pulizia della comunicazione, così da poter ascoltare dialoghi puliti nel linguaggio ma non abbiamo problemi a far ascoltare tutto”.

Errori arbitrali? “Il problema è spiegare il motivo per cui è stato commesso un errore, non ammettere che si è sbagliato. Spesso abbiamo scoperto che nel rapporto arbitro-var è la comunicazione che fa commettere qualche errore di troppo“.

Errori arbitrali in Serie A: Rocchi annuncia novità

Le novità nel mondo degli arbitri sono all’ordine del giorno. Dalla prossima stagione ci saranno delle conferenze stampa per spiegare i motivi che hanno portato gli arbitri a commettere degli errori. Ma a parlare non saranno gli arbitri bensì i vertici arbitrali.

“La nostra volontà è fare conferenze stampa con maggior frequenza. Al termine delle partite, però, non trovo corretto far parlare gli arbitri perché quando l’aldrenalina è ancora alta non c’è la voglia di ascoltare il motivo per cui un arbitro ha commesso un errore”.