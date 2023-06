UEFA, due club esclusi: uno è italiano, giocheranno in Arabia

L’Arabia Saudita sta diventando il mondo dorato dei calciatori, ma non solo. Dopo CR7 e Benzema, anche un club italiano potrebbe giocare lì

Il trasferimento da urlo di Cristiano Ronaldo ha attirato grande attenzione verso l’Arabia Saudita, che si è candidata al Mondiale del 2030. C’è tanto lavoro da fare in tutti questi anni e così la Federazione si è portata avanti attirando campioni prestigiosi, come il portoghese e Karim Benzema. Ma non è finita qui.

Anche in Qatar la Nazionale saudita si è messa in mostra battendo all’esordio l’Argentina di Messi, che si è laureata campione del Mondo. L’Arabia Saudita è diventato così un Paese prestigioso per i top player e ci sarà così una concorrenza agguerrita. Nei prossimi giorni potrebbe esserci nuovi colpi da urlo: su tutti quelli di Kante e Koulibaly, pronti a dire addio al Chelsea. Anche Messi è stato corteggiato a lungo, ma la Pulce ha deciso di volare negli Usa sposando il progetto del Miami. Una rivoluzione totale vista anche la candidatura per il Mondiale 2030 con la speranza di assistere dal vivo alle stelle internazionali.

UEFA, un club italiano verso l’Arabia Saudita: la proposta clamorosa

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, a Riad starebbero pensando così di accogliere club prestigiosi prendendo in balzo le polemiche intorno al progetto Superlega di alcuni top club europei.

In caso di esclusione dalle Coppe europee, Juventus e Barcellona potrebbero essere invitate alla Saudi Champions. Un’idea rivoluzionaria per essere al centro del mondo con i numerosi progetti avvincenti: i soldi non mancano eccome, ma si potrà mettere in atto un effetto domino che potrebbe essere devastante.

Il mondo arabo sta provando a rivoluzionare il calcio internazionale accogliendo numerosi top club: ora anche i club europei potrebbero sbarcare giocando nella Champions araba. Un’idea avvincente, ma allo stesso tempo pericolosa per scombussolare completamente gli equilibri già esistenti.

L’Arabia Saudita sta diventando un campionato di spessore con numerose stelle all’interno, proprio com’è avvenuto in passato con la Cina prima del Covid. Il mondo saudita ha puntato tutto sul calcio dopo il golf: le aspettative restano alte per provare a cambiare per sempre il mondo internazionale. Juventus e Barcellona sono state già avvisate in caso di esclusione dalle coppe europee: i bianconeri potrebbe uscire definitivamente anche dal progetto Superlega per domire sogni tranquilli con Ceferin.