Verona: scelto l’allenatore per la prossima stagione

Il Verona si è salvato dopo lo spareggio contro lo Spezia e ora ha iniziato a progettare la prossima stagione. I gialloblù stanno programmando anche novità in panchina con l’allenatore.

La Serie A va verso l’inizio della stagione e ci sono molte situazioni ancora da risolvere in molti club. Tante società hanno deciso di cambiare progetti per riuscire ad avere obiettivi più facilmente raggiungibili nella prossima annata. In casa Verona si è vissuti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante e ora la società vuole vederci chiaro con progetti futuri sempre più ambiziosi.

Verona: Setti sceglie l’allenatore per la prossima stagione

Il Verona del presidente Maurizio Setti ha in mente di avviare un nuovo progetti importante per migliorare la squadra e il futuro. La stagione appena terminata è stata pessima e si è risolta solo all’ultimissimo istante, con lo spareggio contro lo Spezia che ha portato alla salvezza dapprima insperata.

Ora per il Verona inizia un nuovo corso, con la possibilità di prendere un nuovo allenatore e nuovi calciatori. Il presidente ha appena confermato il direttore sportivo Sogliano e da lì si ripartirà per costruire la nuova rosa.

La volontà del Verona è chiara, così come l’obiettivo della stagione 2023-24: una salvezza tranquilla. Per questo motivo la posizione della coppia Bocchetti – Zaffaroni è ancora in bilico.

Allenatore Verona: Bocchetti e Zaffaroni ancora in pole position

Cambiare e iniziare un nuovo progetto, con altri cambiamenti e nuove difficoltà o continuare nel progetto tecnico e affidare il Verona a Bocchetti e Zaffaroni? Il dilemma del presidente Setti sta per risolversi e a poche settimane dall’inizio della nuova stagione vanno risolte le riserve.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Verona è pronto a ricominciare dal duo che ha conclulso la passata stagione. La volontà è quella di ridurre al minimo le difficoltà durante la stagione e arrivare alla salvezza il prima possibile. Nella stagione appena terminata ci sono stati molti errori di valutazione anche con i calciatori che non sono riusciti ad esprimersi al meglio e ora si vuole ridurre all’osso ogni forma di incertezza.

Bocchetti e Zaffaroni saranno ancora gli allenatori del Verona. La scelta è ormai fatta ed è tutto pronto per iniziare a programmare il calciomercato.

Verona verso la continuità in panchina: i tifosi vogliono un cambio

Il Verona sembra deciso a voler continuare con Salvatore Bocchetti e Marco Zaffaroni in panchina per dare al progetto nuovi obiettivi concreti.

I tifosi del Verona, però, sono di tutt’altro avviso. Sui social network si sono espressi in tantissimi e hanno chiesto un immediato cambio in panchina per evitare gli stessi problemi che hanno attanagliato la passata stagione. Ora è tutto nelle mani della società che deve anche convincere i tifosi e fargli cambiare idea con il lavoro e i nuovi acquisti.