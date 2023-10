Infortunio Vlahovic, altra mazzata in casa Juve

Massimiliano Allegri prepara la sfida al Torino con un punto interrogativo importante in attacco. Tutti gli scenari.

Domani, sabato 7 ottobre alle 18, allo Juventus Stadium, va in scena il derby della Mole. Gara importante perché i padroni di casa vogliono restare in scia delle capolista Milan e Inter, mentre il Torino, dopo il pareggio interno bianco con l’Hellas Verona, cerca un’affermazione piena. I granata infatti non vincono dal 18 settembre scorso, 3-0 nella tana della Salernitana. Snodo pericoloso perché dopo la stracittadina, il Toro il 21 ottobre ospiterà l’Inter.

La squadra di Allegri, tolto lo stop con il Sassuolo, figlio di una gara che ha visto riaffiorare i fantasmi di una compagine distratta lunga in campo, difetti di quelli che mandano in bestia il pur apparentemente tranquillo Massimiliano Allegri. Come noto, arrivare tra le prime quattro (o tre le prime cinque se la Uefa per il ranking a giugno “regalerà” una casella Champions alla serie A, ndr) resta l’obiettivo primario della Vecchia Signora.

L’inquilino della Continassa ha una serie di dubbi da sciogliere, sia sulle fasce sia in mediana. Sul versante mancino infatti, il ballottaggio resta tra Andrea Cambiaso e Filip Kostic, a destra confermato McKennie. In mediana, intoccabili Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, l’ultima casella se la giocano Fabio Miretti e Nicolò Fagioli. Ma è in attacco che Allegri potrebbe scegliere solo all’ultimo momento.

Attacco Juve: Milik c’è. Vlahovic a parte

Dalla Continassa in vista del derby, segnali di grandi cambiamenti non ce ne sono. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo sorriso arriva da Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, out a Bergamo per un problema al polpaccio, lunedì ha fatto lavoro individuale nel giorno di riposo. Il mancino già da mercoledì dovrebbe lavorare a pieno regime con il gruppo. Ottima notizia per Allegri ed il carnefice del Lecce.

Chi purtroppo non sembra essere ancora al meglio è Dusan Vlahovic. Il serbo avverte ancora dolore alla schiena, anche lui come Milik ha visto la gara del Gewiss Stadium dal divano. In casa bianconera però nessun allarme particolare perché il protocollo, per l’ex viola, prevede il rientro con i compagni al massimo entro oggi.

Ovviamente, laddove il serbo mostrasse ancora il fiato corto, nel derby potrebbe toccare alla coppia Chiesa-Milik, con Vlahovic primo guastatore da inserire a gara in corso. Poche chance per Moise Kean, non brillantissimo contro gli orobici. Allegri si prenderà tutto il tempo necessario, vuole capire bene le reali condizioni anche di Milik. Col Toro ci sarà da indossare l’elmetto.

