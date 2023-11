Allegri lo ha chiesto alla Juve: è il rinforzo per lo Scudetto

Allegri pronto a chiedere rinforzi alla sua dirigenza: uno di questi farebbe davvero fare il salto di qualità alla sua Juve

La Juve continua il proprio percorso all’inseguimento della vetta della Serie A. I bianconeri rimangono sulla scia del primo posto in campionato: l’allenatore sarebbe già alla ricerca di nuovi giocatori per puntare lo Scudetto.

Ad oggi, la Juve è l’unica squadra che sta riuscendo a tenere il passo dell’Inter. I bianconeri hanno sofferto e vinto contro la Fiorentina grazie al gol di Miretti rimanendo così a -2 dalla formazione di Inzaghi.

Lo scontro diretto è ormai vicinissimo: le due squadre si incroceranno a Torino il 26 novembre, subito dopo la sosta per le Nazionali. Pur essendo molto presto, sembra evidente come i bianconeri possano lottare fino alla fine per la vittoria della Serie A: per riuscirci, Allegri avrebbe chiesto dei rinforzi alla sua dirigenza. In particolare, c’è un giocatore che potrebbe rappresentare un’occasione interessante.

Juve, la corsa Scudetto si gioca anche sul mercato: occasione da cogliere

Il mercato estivo della Juve è stato poco movimentato. Di fatto, l’unico acquisto è stato quello di Weah, a cui si sono uniti i rientri dai prestiti di McKennie e Cambiaso. A giustificare questa strategia c’è il fatto che i bianconeri avranno da giocare solo due competizioni: Serie A e Coppa Italia. Tuttavia, potrebbe esserci un cambio di rotta importante a gennaio.

Come ormai ben noto, infatti, Allegri deve fare i conti con una forte emergenza a centrocampo. Le lunghissime squalifiche di Pogba e Fagioli, infatti, hanno ridotto il reparto all’osso. Ad oggi, l’allenatore può contare solo su Rabiot, Locatelli, Miretti, Nicolussi Caviglia (mai sceso in campo) e McKennie (che ormai gioca esterno destro) oltre al giovanissimo Nonge.

In questi giorni, però, si parla con insistenza di un possibile innesto: si tratta di Kalvin Phillips. Il centrocampista non trova spazio al Manchester City: impossibile togliere il posto ad un professore del ruolo come Rodri. Lo stesso Guardiola ha recentemente dichiarato di essere molto dispiaciuto dello scarso minutaggio dell’ex Leeds che, salvo clamorose sorprese, è destinato a partire a gennaio. La Juve lo osserva con attenzione e potrebbe affondare il colpo nei prossimi mesi. Da definire la formula: il City, infatti, non vorrebbe perdere l’enorme investimento fatto per portarlo a Manchester.

Non solo Phillips però: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, resta viva la pista Partey. Il mediano dell’Arsenal è stato cercato anche in estate, ma la trattativa non è mai decollata. Ciò che è certo è che la priorità di Allegri è una: un nuovo centrocampista per continuare a sognare lo Scudetto.