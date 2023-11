Mercato, Brocchi torna ad allenare: la pazza idea

Cristian Brocchi è pronto ad accettare un nuovo incarico molto ambito: avanza la sua candidatura, la verità a breve

L’allenatore milanese è voglioso di tornare protagonista come allenatore di una big. Ora è arrivata l’occasione d’oro con i vari sondaggi che ci sono stati nelle ultime ore dopo l’esonero. Ora Brocchi è pronto a rientrare in pista: la verità sull’ex tecnico di Monza e Vicenza.

Improvvisamente è uscito a galla anche il suo nuovo. Già ci sono stati numerosi contatti con Brocchi: nelle prossime ore arriverà la decisione ufficiale del prestigioso club italiano. Dettagli interessanti per arrivare alla conclusione della trattativa: un momento decisivo per chiudere così l’affare. Brocchi vanta una grande esperienza come calciatore vestendo le maglie di Lazio e Milan, tra le altre in cui ha militato, ma ha iniziato con predisposizione e voglia il suo percorso da allenatore seppur con qualche ostacolo.

Mercato, la verità su Brocchi: può tornare subito

La voglia di tornare in panchina è alta, ma le prossime ore saranno quelle decisive per prendere la migliore decisione possibile. L’obiettivo è quello di trovare il prossimo allenatore nel giro delle prossime ore: l’allenatore milanese è salito in pole.

Secondo le ultime indiscrezioni Cristian Brocchi potrebbe diventare a breve il nuovo allenatore del Catania. Finora non c’è stato alcun accordo con Maran e nè con Cristiano Lucarelli: dopo la sua parentesi al Vicenza in Serie B, ora potrebbe volare in Sicilia alla guida degli etnei per sostituire l’esonerato Luca Tabbiani. In passato ha guidato anche il Monza con l’entusiasmante promozione in Serie B.

Il Catania intende annunciare il prossimo allenatore nelle prossime ore con il posto rimasto vacante ormai da giorni. Una nuova idea che porta così a Brocchi, che potrebbe accettare nelle prossime ore la nuova avventura in Sicilia. Tutto cambia improvvisamente: ora la decisione del club siciliano dovrà arrivare nel minor tempo possibile. Ora il nuovo direttore sportivo dovrebbe essere l’ex Pro Vercelli, Massimo Varini, che è stato negli ultimi mesi l’osservatore del Catania.

Nelle prossime ore potrebbe così l’ufficialità con l’annuncio del nuovo allenatore: il tempo stringe per arrivare così al sostituto in tempi brevi dopo l’esonero di Luca Tabbiani. Il Catania vorrebbe così centrare i play-off per continuare a sognare dopo la promozione avvincente in Serie C. L’ex allenatore del Monza è pronto ad assumersi un incarico così importante ripartendo dalla terza serie.