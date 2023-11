Inter, grosso problema in Nazionale: infezione respiratoria

L’Inter vive con ansia la sosta per le Nazionali: un altro problema per uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi, ecco cosa è successo.

I nerazzurri sono in testa alla classifica di Serie A e nel prossimo weekend calcistico affronteranno la Juventus nel Derby d’Italia più importante degli ultimi anni. La sfida contro i bianconeri potrebbe permettere alla squadra di Simone Inzaghi di distanziarsi ancora di più dal secondo posto ma un passo falso potrebbe riaprire tutti i discorsi sullo Scudetto.

Lo staff medico nerazzurro intanto è in uno stato di preoccupazione per più titolari che stanno accusando problemi di non poco conto in questi primi viaggi intercontinentali.

Inter, problemi per i titolari: non solo Bastoni

L’Inter è in testa al campionato di Serie A e intende restare in vetta fino alla fine della stagione. L’obiettivo principale, quest’anno, è proprio la vittoria dello Scudetto che è anche il sogno di Simone Inzaghi, visto che non ne ha ancora vinto uno. La società ha messo una grande rosa a disposizione del tecnico ma ora ci sono problemi di natura fisica da risolvere.

In primis, nel pomeriggio, è arrivata la notizia dell’infortunio di Alessandro Bastoni con la Nazionale che preoccupa molto lo staff medico nerazzurro. Il difensore resta in dubbio per gli impegni con l’Italia di Luciano Spalletti.

Nella giornata di domani farà gli accertamenti clinici del caso e poi si deciderà l’iter di recupero in quanti giorni è stimato. Ma c’è anche un altro problema per i nerazzurri e la notizia è di pochi minuti fa.

Inter, problemi anche per Calhanoglu: ha un’infezione

L’Inter ha tantissimi calciatori in giro per il mondo in questo periodo di sosta per le nazionali e ci sono tante difficoltà da risolvere nel giro di pochissimi giorni. il big match contro la Juventus si avvicina e per Inzaghi sarà importante avere a disposizione tutti i calciatori più forti.

Secondo quanto riferisce il portale turco AA Spor, Hakan Calhanoglu ha saltato la sessione di allenamento di oggi e ora l’Inter è ancora più preoccupata per la situazione che sta nascendo in questo periodo.

Calhanoglu non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un’infezione alle vie respiratorie e ora il suo caso è sotto osservazione dei medici turchi.

Calhanoglu recupera per la Juventus? Le ultime

L’entità dell’infezione di Hakan Calhanoglu è ancora da valutare e di conseguenza la presenza in campo del turco in occasione dell’amichevole contro la Germania, in programma il 18 novembre, e della gara di qualificazione al prossimo Europeo contro il Galles, il 21 novembre, è a rischio.

L’Inter spera di ricevere presto notizie positive dallo staff medico turco così da poter attendere con fiducia il ritorno di Calhanoglu che è fondamentale per Inzaghi.