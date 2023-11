Decisione ufficiale: penalizzazione di 12 punti, cambia la classifica

Il calcio europeo è costantemente sotto osservazione degli organi preposti al controllo finanziario: ora c’è la pesantissima penalizzazione.

Il passato non è stato d’aiuto per tutte le dirigenze del calcio europeo, visto che ci sono ancora dei grandi problemi che sembrano irrisolvibili anche per le società storiche. Alcuni club sono alle prese con nuove difficoltà scoperte anche dalla Federazione e che ora porterà necessariamente alla penalizzazione e al cambio classifica.

La situazione può cambiare proprio nelòòle prossime ore e i rischi stanno aumentando sempre più. Toccherà agli organi preposti alle decisioni importanti, ora, prendere le decisioni giuste e assegnare le giuste penalizzazioni al club.

Clamorosa penalizzazione di 12 punti: è caos

Il calcio europeo è ancora avvolto in un alone di rischi che possono far sprofondare i club più importanti nel giro di pochi giorni. In questo periodo complicato può essere compromessa ancora di più la serenità del campionato. Alcuni club sono sotto l’osservazione delle rispettive Federazioni che stanno studiando con cura i conti e i bilanci per capire se ci sono delle irregolarità.

La scorsa stagione è stata piena di penalizzazioni, di ammende e squalifiche per i dirigenti e per le squadre in tutta Europa e anche quest’anno c’è il nuovo rischio che i campionati vengano esposto a pericoli simili.

Secondo le ultime notizie è stato scoperto un caso di mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario che porterà alla penalizzazione del club, con un notevole cambiamento della classifica.

Premier League: Everton penalizzato di 12 punti

In Premier League l’Everton rischia la clamorosa retrocessione alla fine della stagione. Il club inglese è da tempo in situazioni non troppo felici dal punto di vista calcistico e ora rischia grosso anche dal punto di vista regolamentare.

Secondo quanto riferisce il giornalista Steve Brown, l’Everton riceverà una penalizzazione di -12 punti alla fine di questa settimana a causa di una violazione del Fair Play Finanziario.

La decisione è stata presa dalla FA e dalla Premier League. L’Everton sarà ultimo nella classifica della Premier League con 2 punti.

La nuova classifica di Premier League

La penalizzazione dell’Everton porterà a un clamoroso cambi di classifica in Premier League con i Toffees di Sean Mark Dyche che passeranno dal 14esimo al 20esimo posto.