Esonero dopo la Champions League: ultimatum ufficiale

La Champions League è l’unità di misura per il futuro di molti allenatori: la società ha dato l’ultimatum e tra due settimane si deciderà.

Il futuro di molti allenatori è appeso a un filo dopo questa prima parte di stagione che potrebbe cambiare le carte in tavola per molte squadre. Ci sono obiettivi molto importanti da raggiungere e il fallimento di uno di questi può portare anche all’addio dell’allenatore sul quale si era puntato a inizio stagione.

La situazione in campionato sta complicando anche la serenità dell’ambiente e ora i tifosi chiedono risposte immediate per arrivare a una decisione.

Esonero dopo la Champions League: c’è l’ultimatum

Superare il girone di Champions League è fondamentale per tutte le squadre qualificate nella competizione europea più importante di tutte. Arrivare almeno agli ottavi è importante per il lustro che si dà alla squadra, per le ambizioni che diventano sempre più alte e per motivi economici, mai ultimo fattore in uno sport tanto ricco come il calcio.

I risultati dell’ultimo periodo non hannon per niente accontentato la società né la tifoseria e ora sono stati chiesti interventi immediati all’allenatore. La volontà è quella di poter costruire un futuro sempre più importante ma si deve passare per forza da risultati ottimi.

Secondo le ultime notizie, l’esonero dell’allenatore in questo momento è in stand-by e si deciderà solo dopo le partite di Champions League.

Borussia Dortmund: decisiva la Champions League per l’esonero di Terzic

L’esonero di Edin Terzic è al vaglio della dirigenza del Borussia Dortmund. Il club giallonero sta attraversando un momento complesso in Bundesliga, con le ultime due sconfitte di fila che hanno portato il club al quinto posto e quindi distante dalla zona Champions League.

Secondo quanto riferisce la BILD, però, l’esonero di Terzic dipenderà solo ed esclusivamente dai risultati che arriveranno in Champions League. Il Borussia è nel girone con il Milan ed è al primo posto in classifica, con alle spalle PSG, i rossoneri e il Newcastle come fanalino di coda.

Tutto è ancora aperto nel Girone F e le prossime due partite del Borussia saranno contro PSG e Milan, dunque decisive per tutte e tre le squadre per il passaggio del turno. Se dal pirmo posto attuale dovesse passare al terzo o quarto posto, Terzic verrà esonerato.

Esonero Terzic: situazione in bilico

La situazione di Terzic con il Borussia Dortmund è in bilico. In Germania sono certi che la dirigenza sia furiosa per questa prima parte di stagione ma che sia anche speranzosa che tutto possa cambiare in meglio.

L’esonero di Terzic è argomento che terrà banco per altre due o tre settimane in Germania e che presto sarà risolto in un senso o nell’altro.