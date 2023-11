Juve spiazzata, vola in Premier a gennaio!

La Juventus si prepara ad un’intensa sessione invernale del mercato. Possibile una cessione: fissato il prezzo.

Sono in pieno svolgimento le riflessioni in casa Juventus riguardanti la sessione invernale del mercato. La priorità consisterà nel regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista di comprovata esperienza in grado di sostituire al meglio Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Il club, al tempo stesso, sta valutando anche la possibilità di cedere qualche elemento della rosa ritenuto non imprescindibile dal tecnico in modo tale da incamerare nuove risorse economiche. I riflettori bianconeri sono puntati su Kalvin Phillips che, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere di gradire il trasferimento a Torino. Il rapporto con Pep Guardiola si è deteriorato ed il poco spazio ricevuto (appena 89 minuti in Premier League) lo hanno spinto a prendere la decisione di andare via e provare a rilanciarsi altrove.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in contatto costante con il Manchester City: la formula individuata è quella del prestito secco fino al 30 giugno 2024 ma resta da trovare la quadra sulle modalità di pagamento dello stipendio percepito dall’ex Leeds (5 milioni).

L’alternativa porta il nome di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, retrocesso al ruolo di comparsa dopo lo sbarco in panchina di Ange Postecoglu. Gli Spurs non hanno chiuso all’idea di farlo partire a gennaio tuttavia continuano a chiedere almeno 30 milioni: una cifra, questa, ritenuta eccessiva dalla Juve, non intenzionata ad acquistare il danese a titolo definitivo.

Juventus, si avvicina la cessione: può sbarcare in Premier

Per quanto riguarda gli addii, ad inizio anno può concretizzarsi quello di Samuel Iling-Junior utilizzato con il contagocce da Allegri. Il classe 2003 ha messo a referto 4 apparizioni (Udinese, Bologna, Sassuolo e Cagliari) per un totale di 112 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco.

Nelle altre 8 partite disputate dalla Juve è invece rimasto in panchina, senza essere utilizzato. L’esterno sinistro gode della piena stima dell’ambiente ma l’exploit di Andrea Cambiaso ed il ritorno ai consueti livelli qualitativi di Filip Kostic lo hanno fatto scendere nelle gerarchie.

Per lui, stando a quanto riportato dal giornalista de ‘The Independent’ Miguel Delaney, ha cominciato a farsi avanti il Tottenham. Giuntoli, dal canto suo, aspetta di ricevere proposte ufficiali ma intanto ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: serviranno 15 milioni per acquistare il talento originario di Londra. L’operazione garantirebbe vantaggi a tutte le parti coinvolte: il giocatore andrebbe in un club pronto a puntare forte su di lui mentre la Juve incasserebbe ulteriori liquidità da destinare al mercato. Work in progress.