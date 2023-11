Rabiot via gratis: un esubero per la Juventus

Un rebus il futuro di Rabiot, legato alla Juventus fino al termine della stagione. Individuato il suo possibile sostituto.

Andato temporaneamente in stand-by il campionato a causa degli impegni delle nazionali, lo stato maggiore della Juventus approfitterà della sosta per fare il punto e capire in che direzione muoversi nel corso della sessione invernale del mercato.

A gennaio, ad esempio, si cercherà di prendere un centrocampista capace di sopperire alle prolungate assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Il club, al tempo stesso, proverà poi a riattivare la trattativa riguardante il rinnovo di Adrien Rabiot.

Il francese, come noto, è legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2024 e finora i contatti avuti con la madre-manager Veronique non si sono rivelati sufficienti per riuscire a trovare un principio d’intesa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, nelle scorse settimane, aveva messo sul piatto un biennale con la speranza di chiudere presto la pratica in maniera positiva. Proposta al momento rispedita al mittente dal procuratore che, nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di ‘Sportweek’, ha spiegato di aver rinviato ogni interlocuzione ai prossimi mesi.

Nell’occasione Veronique ha poi confermato di avere un ottimo rapporto con il Manchester United, che già in passato aveva tentato di ingaggiare il 28enne. I Red Devils, in questi mesi, sono rimasti alla finestra continuando a manifestare un concreto interesse nei confronti dell’ex Paris Saint Germain. La concorrenza inglese spaventa la Vecchia Signora che, a breve, riproverà quindi a farsi avanti al fine di concretizzare il prolungamento di contratto del classe 1995 facendo leva sul suo ottimo rapporto con Massimiliano Allegri.

Juventus, Rabiot via a fine stagione: individuato il sostituto

Nell’ambiente regna un cauto ottimismo in merito alle possibilità di condurre in porto l’operazione. La maggiore disponibilità economica dello United, in ogni caso, ha spinto Giuntoli a sondare il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto di Rabiot: uno dei profili individuati milita proprio nella formazione guidata da Erik ten Hag. Parliamo di Donny van de Beek, intenzionato a lasciare Manchester al termine dell’attuale stagione.

L’olandese, messosi in grande evidenza nel periodo vissuto all’Ajax, in Inghilterra ha fatto grande fatica ad imporsi. Una crisi che si è ulteriormente acuita in questi mesi: per lui solo una presenza in Premier League, datata 30 settembre per un totale di appena 2 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino magro, a cui va aggiunta l’apparizione registrata quattro giorni prima in Coppa di Lega. Il divorzio appare inevitabile. La Juve osserva e prende nota. La priorità, però, consisterà nel rinnovare Rabiot.