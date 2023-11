Juventus, subito titolare: mossa a sorpresa di Allegri

Tutto è pronto per la prossima sfida contro l’Inter: Allegri starebbe pensando già alle scelte di formazione, mossa decisiva

Nell’ultimo periodo lo stesso allenatore della Juventus ha lanciato in Prima squadra tanti giovani promettenti. Ora per la sfida decisiva contro l’Inter, Allegri potrebbe varare una mossa a sorpresa per affrontare la compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi.

La Juventus è tornata a fare la voce grossa in Serie A con l’obiettivo di tornare in Champions League. Le previsioni sono state più rosee del previsto con la voglia di conquistare nuovamente lo Scudetto: ora ci sarà la supersfida contro l’Inter con una possibile mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri.

Juventus, subito in campo nel big-match contro l’Inter

I bianconeri cercheranno così di rendere vita dura ai nerazzurri con una partita perfetta. Sulle strategie di gioco Massimiliano Allegri è sempre stato apprezzato: ha spesso cambiato uomini inserendoli nel momento opportuno per portare a casa i tre punti. Una mossa a sorpresa per mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra con gente più fresca rispetto a quelli esperti.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Massimiliano Allegri starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Kenan Yildiz contro l’Inter. Una sfida decisiva con il talentuoso attaccante turco, che sta trovando spazio anche in Nazionale maggiore sotto la gestione del Ct italiano Vincenzo Montella. Un intreccio decisivo con contatti reciproci anche con l’allenatore livornese, che potrebbe optare così per la mossa a sorpresa. Dopo tanto tempo la Juventus vuole così aspirare a diventare la prima della classe: un risultato positivo contro i nerazzurri riporterebbe ancora maggiore entusiasmo in casa bianconera. Allegri sa come si fa soprattutto in sfide così tirate e ricche di pathos: la sua carriera parla per lui.

Il club bianconero vuole tornare ad essere protagonista in Serie A e in campo internazionale: la volontà è quella di collezionare i tre punti contro Simone Inzaghi per cambiare le sorti del campionato. Siamo soltanto a novembre, ma già si stanno delineando le varie posizioni della classifica: attenzione al Napoli che con il cambio di allenatore potrebbe ritrovare l’entusiasmo perso con Rudi Garcia.