Infortunio Milan: confermata la lesione, ecco quando tornerà

Il Milan è alle prese con l’infortunio molto pesante che rischia di compromettere anche il futuro: confermata la lesione, ecco quando torna.

I rossoneri sono in un momento molto complicato della stagione in cui l’unico risultato possibile e accettabile a partire dalla prossima partita è la vittoria. Va assolutamente migliorata la classifica sia in Serie A che in Champions League e le prossime settimane si decideranno a tutti gli effetti quali sono gli obiettivi del club.

Rafael Leao è il calciatore certamente più importante della rosa del Milan e la sua involuzione in questo inizio di stagione sta comportando anche un calo drastico nei risultati.

Milan, infortunio Leao molto pesante: le ultime

Il Milan è Leao dipendente sin dalle scorse stagioni. La rosa di Stefano Pioli è molto forte ma si affida spesso solo alle giocate del campione portoghese che quando non è in giornata rischia anche di far floppare le giocate di tutti i suoi compagni. Il ritorno in campo sarà determinante a partire dal prossimo weekend perché la classifica ora deve notevolmente migliorare.

Lo stop di Leao contro il Lecce sembrava abbastanza leggero. Si era pensato che si fosse fermato giusto in tempo ma alla fine dovrà restare fuori per molto tempo.

Secondo le ultime notizie, l’infortunio di Rafael Leao è molto pesante e rischia di tenerlo fuori nei momenti più importanti della stagione.

Infortunio Leao, svelate le condizioni: c’è lesione

L’infortunio di Rafael Leao è molto pesante per i rossoneri. La situazione sta diventando paradossale per l’intero mondo Milan, visto che ci sono stati diversi problemi fisici nel corso di questo inizio di campionato. I tifosi e la dirigenza hanno chiesto spiegazioni allo staff tecnico di Pioli e ora andranno necessariamente notati i miglioramenti.

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, è stata confermata la lesione di Rafael Leao alla coscia destra. Il portoghese sarà costretto a saltare oltre a Milan-Fiorentina di sabato 25 novembre in Serie A e anche la sfida contro il Borussia Dortmund di martedì 28 novembre in Champions League.

Rafael Leao salterà due sfide decisive, soprattutto quella in Champions League che se non dovesse andare come sperano i rossoneri, rischia di eliminare la squadra dalla coppa europea.

Leao, almeno due settimane di stop: ecco quando torna

L’infortunio alla coscia per Leao è molto pesante. È stato costretto a saltare prima le partite della sua Nazionale e poi non gli consentirà di scendere in campo nelle prossime due partite.

Leao ha una lesione di primo grado del bicipite femorale destro e non ha modo di recuperare in tempi brevi.

L’obiettivo di Leao e del Milan è quello di tornare in campo al 100% in Atalanta Milan del prossimo 9 dicembre. Dovrà restare fermo per almeno due settimane prima di poter essere di nuovo a disposizione.